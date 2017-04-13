Победа над «Астон Виллой»: два гола Черенкова и яркая игра «Спартака»

ЧЕРЕНКОВ — КОРОЛЬ АНГЛИИ

Коллега Сергей Подгорнов на днях опубликовал заметку, где собрал лучшие 5 матчей «Спартака» и «Зенита» в новейшей истории российского футбола. Этот текст навеял в памяти самые яркие игры «Спартака». И первая из них, лично для меня: победа над «Астон Виллой» в Бирмингеме 2 ноября 1983 года в 1/16 Кубка УЕФА.

За год до этого, 29 сентября 1982 года, была тоже великая победа над «Арсеналом» в Лондоне — 5:2. Где в очередной раз проявился гений Федора Черенкова. Если б в СССР не было железного занавеса, уверен, что Черенков после той игры подписал бы самый большой на тот момент контракт с любым лучшим английским клубом. Потому что очередь из желающих заполучить такого футболиста была бы велика. Конечно, все эти рассуждения сугубо гипотетические, но если представить, что это все произошло бы в реальности и Черенков перебрался бы в Британию, не сомневаюсь, что он там стал бы настоящим футбольным королем. Каковым в сущности и являлся.

Еще раз повторяю, в истории «Спартака» было немало ярких страниц. Про победу над «Арсеналом» осенью 82-го я уже сказал. Это был ответный матч, а перед этим команда Бескова обыграла англичан в Москве — 3:2. «Арсенал» спартаковцами был разгромлен еще раз — холодным ноябрьским вечером 2000 года — 4:1.

А чемпионский гол Валерия Шмарова киевлянам на последней минуте в сезоне-1989 — разве такое можно забыть? Две классные победы над «Брюгге» на выезде в Кубке УЕФА в 81-м и 85-м — обе со счетом 3:1. Был еще разгром «Реала» в 90-х. Возможно, я что-то и упустил. Но у меня нет задачи — вспомнить все.

ПОЧЕМУ МАТЧ В БИРМИНГЕМЕ?

Но для меня поединок в Бирмингеме — сугубо личная история. Мы втроем — я, брат Костя и наш друг Валера — были ярыми футбольными болельщиками. Фанатами не могу нас назвать, шарфы мы не носили, в фанатские секторы не ходили. Хотя их тогда, в начале 80-х, еще и не было — не фанатов, а секторов. Группки в клубных цветах сами обычно садились за воротами. Но сейчас не об этом.

Мы болели за всех наших в Европе — неважно, киевское и тбилисское «Динамо» играли или «Арарат» с «Шахтером». Тогда так было принято — все они представляли большую страну и все были нашими. Ну, а «Спартак» с его уникальным стилем, грел душу особенно.

Мы учились в одном ВУЗе, одного областного центра в трех часах езды от Москвы. Брат Костя, не помню уже почему, поехал на первый поединок с «Астон Виллой» в Москву и видел все это футбольное пиршество воочию. Мы с Валерой смотрели игру в общаге по телеку. Пенальти, забитый Юрием Гавриловым на 90-й минуте, оставлял неплохие шансы на общий исход. «Спартак» тогда удачно играл на выезде, особенно с англичанами. За счет фирменных стеночек, мелкого паса и игрой низом. Англичане тогда играли прямолинейно: прострел -навес, им было сложно приспособиться к необычному стилю «Спартака».

2 ноября 1983 года мы втроем примкнули к экранам в студенческой общаге. Хозяева забили уже на первой минуте, в своем стиле: навес — удар головой в противоход Дасаеву, который немного запоздал с выходом. Мы переглянулись — это все. Теперь нас устроит только победа.

Насколько помню, англичане обрушили на наши ворота яростный штурм, хотели закрепить успех. Спартаковцы с трудом сдерживали натиск, прекрасно играл Дасаев. Постепенно наши футболисты выровняли игру, стало немного полегче. А когда в самом начале второго тайма Черенков ворвался в штрафную по правому краю и ударом в дальний нижний угол сравнял счет, надежда возродилась.

Дальше были 45 минут напряженной игры, от такой получаешь истинное наслаждение. Одна беда — забить наши никак не могли. Но тут наступила 89-я минута. Черенков ворвался в штрафную по левому флангу, пробил, мяч задел кого-то из защитников и по дуге влетел в сетку ворот «Астон Виллы». Вратарь Гибсон схватился за голову — это конец.

Я смутно помню, как мы радовались голу Черенкова, помню только, что счастье наше было беспредельным. Тем более, вскоре прозвучал победный свисток. Заснуть мы не могли пол ночи. Ну какой тут сон?!

Надеюсь, теперь вы поняли, почему матч в Бирмингеме стоит для меня особняком.

Юрий Волохов