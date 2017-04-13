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13 апреля 2017, 11:30 | Футбол: Еврокубки | Lenta.Ru

«Ювентус» в 2,5 раза поднял зарплату футболисту после дубля в ворота «Барселоны»

Туринский «Ювентус» продлил контракт c аргентинским форвардом Паоло Дибалой. Новое соглашение с футболистом рассчитано до 2022 года, сообщает Goal.com.

Согласно договору, зарплата нападающего составит семь миллионов евро в год. По этому показателю в серии А он будет уступать только одноклубнику и соотечественнику Гонсало Игуаину, получающему 7,5 миллиона.

Во вторник, 11 апреля, Дибала отметился дублем в первой встрече ¼ финала Лиги чемпионов против «Барселоны». «Ювентус» одержал победу со счетом 3:0.

Дибала перешел в туринскую команду из «Палермо» в июне 2015 года, подписав пятилетний контракт с зарплатой три миллиона евро в год. В нынешнем сезоне 23-летний форвард провел в составе «Ювентуса» 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 мячей.

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