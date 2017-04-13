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Телеканал «Kazsport» в прямом эфире в ночь с 13 на 14 покажет противостояние между бельгийским «Андерлехтом» и английским «Манчестер Юнайтед». Начало в 00:55 по Астане.



Завтра можно будет посмотреть повторы поединков «Аякс» — «Шальке-04» (10:45) и «Андерлехт» — «Манчестер Юнайтед» (12:50).