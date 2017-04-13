«Kazsport» в прямом эфире покажет трансляцию матча Лиги Европы «Андерлехт» — «Манчестер Юнайтед»
Сегодня состоятся первые матчи ¼ финала лиги Европы, пишет Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Телеканал «Kazsport» в прямом эфире в ночь с 13 на 14 покажет противостояние между бельгийским «Андерлехтом» и английским «Манчестер Юнайтед». Начало в 00:55 по Астане.
Завтра можно будет посмотреть повторы поединков «Аякс» — «Шальке-04» (10:45) и «Андерлехт» — «Манчестер Юнайтед» (12:50).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter