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13 апреля 2017, 10:22 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

«Kazsport» в прямом эфире покажет трансляцию матча Лиги Европы «Андерлехт» — «Манчестер Юнайтед»

Сегодня состоятся первые матчи ¼ финала лиги Европы, пишет Sports.kz.

Сегодня состоятся первые матчи ¼ финала лиги Европы пишет Sports.kz. Увеличить
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Телеканал «Kazsport» в прямом эфире в ночь с 13 на 14 покажет противостояние между бельгийским «Андерлехтом» и английским «Манчестер Юнайтед». Начало в 00:55 по Астане.

Завтра можно будет посмотреть повторы поединков «Аякс» — «Шальке-04» (10:45) и «Андерлехт» — «Манчестер Юнайтед» (12:50).

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