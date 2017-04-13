Роналду: Давно мечтал забить сотый мяч

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Наставник «Боруссии» Томас Тухель отметил, что его команде было тяжело играть после взрыва рядом с клубным автобусом, а главный тренер «Лестера» Крэйг Шекспир высказал мнение, что его команда еще может выйти в полуфинал. В среду состоялись первые матчи ¼ финала Лиги чемпионов.

«Боруссия» — «Монако» — 2:3.

«Боруссия» на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде уступила «Монако». Лучшим игроком встречи был признан 18-летний нападающий «Монако» Килиан Мбаппе. Форвард оформил дубль, отличившись на 19-й и 79-й минутах.

На счету Мбаппе уже четыре гола в шести матчах текущего розыгрыша. При этом все свои мячи футболист забил в играх стадии плей-офф. Ранее Килиан отличился в обеих встречах с «Манчестер Сити» в 1/8 финала.

Француз также стал самым молодым автором дубля в плей-офф Лиги чемпионов за всю историю турнира. На момент встречи с «Боруссией» ему было всего 18 лет и 133 дня.

Матч «Боруссии» и «Монако» должен был пройти во вторник, но был перенесен на среду в связи с произошедшими взрывами рядом с автобусом немецкого клуба. Мбаппе после поединка не оставил эти события без внимания.

«Мы переживали из-за событий, которые предшествовали матчу. Слышали о взрывах, следили за дальнейшими событиями и боялись худшего. Звонил Усману Дембеле, поддержал его, и он описал произошедшее. Надеюсь, подобное не повторится.

Мы все переживаем за пострадавшего Марка Бартру. Знаем, как ему тяжело, как сложно всем игрокам «Боруссии». Подобное выбивает из колеи, но мы профессионалы и не должны ни на что отвлекаться. Матч с «Боруссией» — это экстремальный опыт, и мы старались соответствовать уровню четвертьфинала Лиги чемпионов, — цитирует Мбаппе L’Equipe.

Главный тренер дортмундской «Боруссии» отметил мужество игроков своей команды после того, как накануне около автобуса клуба прогремели взрывы.

«Второй тайм мы провели лучше, чем первый. Первый гол нам забили из офсайда, в эпизоде со вторым голом Ларс Бендер забил в собственные ворота, а в третьем виноваты сами. «Монако» сыграл очень эффективно. Не нужно забывать и о нашей кадровой ситуации сегодня. Некоторые игроки не смогли выйти на поле в стартовом составе. Это совершенно абсурдная ситуация.

В ответной встрече нам предстоит проделать большой объем работы. Будем продолжать верить в свои силы и сделаем все возможное. Сегодня команда проявила мужество и отвагу. Ребята сыграли особенно хорошо во втором тайме.

К сожалению, мы не могли выступить наилучшим образом после событий во вторник. Это горько, поскольку Лига чемпионов — наша мечта. Однако продолжаем верить в то, что сможем изменить ситуацию в этом противостоянии в ответной встрече, — цитирует Тухеля официальный сайт дортмундцев.

Также Тухель рассказал о подробностях переноса поединка.

«О переносе матча нас никто не спрашивал. Просто проинформировали текстом, что УЕФА так решил в Швейцарии. Чувствовали себя отвратительно. Спустя несколько минут после атаки они только задавались вопросом о том, стоит ли проводить матч. С нами обошлись так, будто в автобус бросили пивную банку.

После такого чувствуешь себя бессильным. Такое чувство, что мы просто должны работать, а все остальное не имеет значения. Мы вышли из автобуса, Бартру увезли на скорой, и тут нам сообщают о решении. Ничего хорошего мы в тот момент не почувствовали.

Ответный матч пройдет в Монако 19 апреля в 21:45 мск.

«Атлетико» — «Лестер» — 1:0.

Лучшим игроком встречи был признан нападающий испанского клуба Антуан Гризманн.

На 28-й минуте встречи французский футболист забил единственный мяч, реализовав пенальти, который сам и заработал. Гризманн развел голкипера «Лестера» Каспера Шмейхеля и мяч по разным углам ворот.

Несмотря на неудовлетворительный результат, наставник «Лестера» Крэйг Шекспир заявил, что его команда еще может выйти в полуфинал Лиги чемпионов.

«Конечно же, у нас остаются шансы. Хотим продолжить борьбу в турнире, но понимаем, что впереди у нас трудная задача.

Будет очень и очень не легко, надо создать больше моментов, чем сегодня, но мы сильны дома, и наши болельщики любят вечера Лиги чемпионов.

В перерыве сделали перестановки, чтобы лучше контролировать Гризманна, которому мы давали слишком много пространства между линиями. Что касается приложенных усилий и усердной работы, то здесь мы были на высоте.

Надеюсь, Уэс Морган восстановится к ответной игре, хотя шансов на это немного, — цитирует наставника «лис» официальный сайт УЕФА.

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне отметил, что сопернику испанского клуба придется раскрываться во втором матче, и это сыграет на руку его команде.

«Важно, что мы одержали сегодня победу и сохранили свои ворота в неприкосновенности. В Англии “Атлетико” будет очень трудно, так как “Лестер” особенно силен на своем поле. При этом соперник, которого будут поддерживать местные болельщики, сыграет в более открытый футбол. В такой ситуации “Атлетико” будет чувствовать себя комфортнее», — цитирует Симеоне Marca.

В ответной встрече «Лестер» примет «Атлетико» на стадионе «Кинг Пауэр» в Англии. Игра запланирована на 18 апреля.

«Бавария» — «Реал» — 1:2.

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду забил два мяча в первом гостевом матче ¼ финала Лиги чемпионов с «Баварией» и стал первым футболистом в мире, которому удалось достичь отметки в сто голов в еврокубковых турнирах. Сама встреча завершилась победой «сливочных» — 2:1.

Ближайший преследователь португальца — форвард «Барселоны» Лионель Месси остановился на отметке в 97 забитых мячей.

«Я очень доволен, мне давно хотелось установить это достижение. Большая честь, когда у тебя такой результат. И тем лучше, что это произошло в игре с таким противником, как «Бавария», — сказал Роналду после матча.

Его слова приводит AS.

Кроме того, Роналду был признан лучшим футболист поединка против «Реала». Португальский футболист забил уже шесть мячей в пяти поединках против немецкого клуба. В социальных сетях появилось несколько забавных карикатур на этот счет.

Наставник «Реала» Зинедин Зидан заявил, что судьба противостояния еще не решена. Кроме того, главный тренер мадридцев похвалил голкипера «Баварии» Мануэля Нойера.

«Исход противостояния никогда не решается после первого матча. Мы провели хорошую игру и даже могли, наверное, забить на один-два гола больше. Но мы и так очень довольны.

Мы показали стремление добыть хороший результат после первого тайма. Если бы счет стал 2:0, все могло сложиться бы по-другому. Но мы проявили терпение и сумели сравнять счет в начале второго тайма. После этого пошла иная игра. Мы проявили характер и лучше отбирали мяч.

Конечно, играть 11 против 10 намного легче, но также стоит принять во внимание, сколько сейвов сделал Нойер. Здесь очень тяжело играть. У «Баварии» отличные игроки и прекрасная команда.

Нам нужно было играть лучше во втором тайме. Не могу сказать, что третий гол снял бы все вопросы. Все станет ясно через неделю, — заявил Зидан.

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти отметил в составе мадридцев нападающего Криштиану Роналду.

«Все решили детали. «Бавария» не реализовала пенальти и упустила шанс забить второй гол при счете 1:0. Мы пропустили сразу после перерыва, и это изменило ход матча.

Решающую роль в этом поединке сыграл Роналду. На мой взгляд, мы его хорошо контролировали до удаления. В ответном матче будет тяжело, но шансы остаются, постараемся их использовать. Будем стараться показать свой лучший футбол.

Нам не повезло сегодня. Иногда случается, что ты не забиваешь пенальти. Это не в первый раз и не в последний. Но мы можем опираться на игру, показанную в первом тайме.

В Мадриде будет тяжелее, но мы все еще в игре. Видаль — наш штатный пенальтист, у него достаточно личных качеств для этого. Но такое случается в футболе.

Думаю, Хуммельс и Левандовски могут восстановиться к ответному матчу. Я не виню Мартинеса. Это очень важный игрок для нас, — сказал Анчелотти.

Ответная встреча между «Реалом» и «Баварией» пройдет в Мадриде 18 апреля.