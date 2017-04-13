Мбаппе > Месси + Роналду. Почему в «Монако» растет мировая звезда

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18-летний нападающий «Монако» Кильян Мбаппе на наших глазах превращается в одного из лучших футболистов планеты — дубль в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов против «Боруссии» позволил ему преодолеть планку в 20 голов за сезон. Даже Криштиану Роналду и Лионель Месси в возрасте француза не были столь результативны. Почему Мбаппе уже сейчас круче Месси и Роналду.

КРУЧЕ ВЕЛИКИХ

Мбаппе лишь в декабре справил совершеннолетие, так что совсем недавно ему по закону нельзя было даже посещать ночные клубы и водить автомобиль. Но забивать голы и ставить рекорды никто юному французу не запрещал, так что именно этим он с удовольствием занимался — форвард последовательно стал самым юным дебютантом, автором гола и автором хет-трика в истории «Монако». А по достижении 18 лет 95 дней Мбаппе впервые вышел на поле в составе сборной Франции, но тут чуть-чуть опоздал: в 1955 году нападающий польского происхождения Марьян Вишневски дебютировал за «трехцветных» в возрасте 18 лет 61-го дня.

Есть (и будут) и более мелкие рекорды, но их перечисление утомит даже самого Мбаппе. Лучше сделать акцент на других цифрах, которые косвенно доказывают: мы — свидетели рождения новой звезды.

Сейчас французской сенсации 18 лет и 3 полных месяца. К этому дню он насобирал урожай из 22 голов в 45 матчах. Знаете, сколько забили Месси и Криштиану Роналду в том возрасте? Португалец — 5, Месси — 1. Получается, Мбаппе в три с половиной раз круче двух главных звезд современности.

СТАТИСТИКА НЕ ВРЕТ

Гол в первом матче с «Манчестер Сити» позволил французу войти в дюжину самых молодых бомбардиров в истории Лиги чемпионов. Но если брать во внимание только ранних пташек из числа форвардов, то Мбаппе — на пятом месте.

В данном случае важно было сузить круг, ведь голы не входят в число первостепенных задач защитников и полузащитников, так что некоторые из них попали в список самых юных снайперов Лиги чемпионов случайно. Зато подавляющее большинство нападающих, рано забивавших в главном турнире Европы, впоследствии стали видными футболистами. Мбаппе находится в окружении Бензема, Шевченко, Рауля и того же Месси — неплохая перспектива!

Самые юные форварды-бомбардиры в истории Лиги чемпионов

Питер Офори

01.10.1997 в 17 лет, 6 месяцев, 10 дней.

Боян Кркич

01.04.2008 в 17 лет, 7 месяцев, 4 дня.

Бреэль Эмболо

04.11.2014 в 17 лет, 8 месяцев, 21 день.

Карим Бензема

06.12.2005 в 17 лет, 11 месяцев, 17 дней.

Кильян Мбаппе

21.02.2017 в 18 лет, 2 месяца, 1 день.

Андрей Шевченко

07.12.1994 в 18 лет, 2 месяца, 8 дней.

Роке Санта Крус

26.10.1999 в 18 лет, 2 месяца, 10 дней.

Марио Балотелли

04.11.2008 в 18 лет, 2 месяца, 23 дня.

Патрик Клюйверт

28.09.1994 в 18 лет, 2 месяца, 28 дней.

Рауль Гонсалес

18.10.1995 в 18 лет, 3 месяца, 21 день.

Лионель Месси

02.11.2005 в 18 лет, 4 месяца, 9 дней.

Обафеми Мартинс

19.03.2003 в 18 лет, 4 месяца, 19 дней.

ВЕНГЕР ЗНАЕТ

Мбаппе весь мир сравнивает с Тьерри Анри. У них и правда много общего: пластика, комплекция, стиль игры, гражданство, «Монако»… Но одно дело, когда зеленого футболиста приравнивают к звезде журналисты и болельщики, а другое — когда эксперты.

Цитата До того как Арсен Венгер стал тонуть в вопросах о своем будущем и сакральном четвертом месте, над ним постоянно подшучивали по другому поводу. Француз любил покупать молодых игроков, а затем превращать их в звезд.

Поэтому трудно найти человека, который разбирается в юношеском футболе лучше тренера «Арсенала». «Мбаппе напоминает мне молодого Анри, — отметил недавно Венгер. — Он столь же хитер, так же умно перемещается по полю и завершает атаки с кошачьей грацией. На мой взгляд, это исключительный талант. Его будущее обещает быть превосходным».

Разумеется, на тему Мбаппе спрашивали и его «прототипа». Анри тоже не скрывал восхищения и точно описал, почему нападающий «Монако» уникален. «Он очень хорош, — не скупился на похвалу прославленный бомбардир. — Я виделся с ним, и он произвел на меня впечатление игрока, у которого есть голова на плечах. Это думающий футболист. Знаете, меня раздражает, когда люди твердят: “Он быстрый, сильный, умеет высоко прыгать…” Но о мозгах футболиста не говорим никогда, а это неправильно. Мбаппе думает во время дриблинга, во время ударов. Он думает всегда по ходу матча — а это самое главное».

НАРАСХВАТ

Еще одна примета светлого будущего — орда скаутов и менеджеров различных серьезных клубов у ног юноши. За Мбаппе давно выстроилась многокилометровая очередь, так что «Монако» наверняка выручит от его продажи солидные деньги. Если, конечно, захочет расставаться с талантом.

Первые новости об интересе к французу датируются еще 2015 годом, когда Мбаппе мало кто знал. Но «Реал», «Бавария» и «Манчестер Юнайтед» уже видели будущее и закидывали удочки в княжество. Спустя пару месяцев ведущее французское издание L'Equipe назвало новых потенциальных покупателей с известными именами — «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль» и «ПСЖ».

Летом 2016-го, по информации той же газеты, «Монако» поступило первое предложение — «Манчестер Сити» хотел получить Мбаппе за 40 миллионов евро. Но русские владельцы клуба с Лазурного берега отказали «горожанам» и правильно сделали — спустя полгода молодой нападающий забил два мяча в ворота «Сити» и значительно увеличил свою рыночную стоимость.

А зимой Мбаппе признался, что говорил о переходе в «Реал» с самим Зинедином Зиданом. Причины срыва трансфера он называть не стал, но сказал важные слова: «Если я побью трансферный рекорд, буду рад. Это будет приятно, но это не то, что заставляет меня вставать каждое утро и двигаться вперед». Мбаппе правильно мыслит и расставляет приоритеты, так что у него все будет великолепно. Главное, обойтись без травм.