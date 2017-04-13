Капитан «Баварии» Лам стал рекордсменом команды по количеству матчей в ЛЧ

Защитник появился на поле в матче ¼ финала против мадридского «Реала».

Для Лама этот матч стал 104-м в составе «Баварии» в рамках Лиги чемпионов, сообщает RT.

Предыдущее достижение принадлежало бывшему голкиперу «Баварии» и сборной Германии по футболу Оливеру Кану — 103 матча.