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13 апреля 2017, 9:46 | Футбол: Еврокубки | «Газета.Ру»

Капитан «Баварии» Лам стал рекордсменом команды по количеству матчей в ЛЧ

Капитан «Баварии» Филипп Лам стал рекордсменом мюнхенцев по количеству матчей в Лиге чемпионов.

Защитник появился на поле в матче ¼ финала против мадридского «Реала».

Для Лама этот матч стал 104-м в составе «Баварии» в рамках Лиги чемпионов, сообщает RT.

Предыдущее достижение принадлежало бывшему голкиперу «Баварии» и сборной Германии по футболу Оливеру Кану — 103 матча.

Бавария
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