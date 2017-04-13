10 знаковых еврокубковых голов Криштиану Роналду

Первый гол за «Манчестер Юнайтед»

Криштиану Роналду впервые сыграл в еврокубках в сезоне-2002/03 — 17-летний нападающий выступал тогда за лиссабонский «Спортинг». Однако первого гола на международной арене на клубном уровне Роналду пришлось ждать несколько лет. Это случилось в августе 2005-го уже в составе «Манчестер Юнайтед». В матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с венгерским «Дебреценом» Криштиану поразил ворота Норберта Чернянски и установил окончательный счёт 3:0. Манкунианцы с помощью португальца пробились в групповой турнир, где Роналду, впрочем, не отличился ни разу.

Первый в плей-офф

В следующем розыгрыше Лиги чемпионов Криштиану снова «промолчал» на групповом этапе, зато в плей-офф разразился сразу тремя голами. Два из них Роналду забил в домашнем матче 1/8 финала с «Ромой» Лучано Спаллетти, которую «Манчестер Юнайтед» разгромил — 7:1. На счету нападающего были четвёртый и пятый голы манкунианцев, причём оба раза ассистентом выступил Райан Гиггз. К этому дублю Криштиану добавил точный удар в ворота «Милана» в четвертьфинале, которого, впрочем, не хватило для общей победы над итальянцами.

Первый гол родному «Спортингу»

Можно только представить себе, какие чувства испытывал 22-летний Роналду, выходя в составе «Манчестер Юнайтед» на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2007/08. Нападающий встречался с родным клубом — «Спортингом». Возвращение в Лиссабон получилось триумфальным. Именно Криштиану забил единственный мяч в этом матче, здорово сыграв на опережение и пробив головой после навеса Уэса Брауна с правого фланга. Роналду не стал праздновать свой гол, показав жестом, что просит прощения у болельщиков «Спортинга».

Первый гол в финале

Тот сезон в Лиге чемпионов стал в результате успешным как для Роналду, наколотившего восемь голов, так и для «Манчестер Юнайтед». Свой первый мяч в финале Лиги чемпионов португалец забил на стадионе «Лужники» в Москве. Криштиану открыл счёт в матче с «Челси», огорчив Петра Чеха. Интересно, что и теперь Браун навесил справа на нападающего, а тот забил головой — только не в падении, а в высоком прыжке. Российская столица принесла Роналду удачу: он завоевал Кубок чемпионов, пусть и дал маху в серии пенальти.

Самый красивый гол

В 2009-м нападающий стал первым обладателем премии ФИФА имени Ференца Пушкаша, которая вручается за самый красивый гол года. Роналду получил эту награду за мяч, забитый на родине. «Манчестер Юнайтед» играл с «Порту» в четвертьфинале Лиги чемпионов. На «Олд Траффорд» соперники разошлись миром — 2:2, а в Португалии исход противостояния предопределило мастерство Криштиану. Роналду нанёс потрясающий дальний удар, а голкипер «Порту» Элтон оказался не готов к такой наглости игрока гостей. Это был один из последних голов Роналду в рядах манкунианцев.

Первый гол за «Реал»

Летом 2009 года Роналду перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Реал» и продолжал забивать в еврокубках уже за Мадрид. Первые голы в составе «Королевского клуба» пришлись на выездной матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Цюрихом». Криштиану оформил дубль в Швейцарии, внеся весомый вклад в победу «Реала» — 5:2. В обоих случаях мяч влетал в ворота соперника после штрафных ударов в исполнении португальского бомбардира, при этом ему помогли откровенно неудачные действия голкипера «Цюриха» Джонни Леони.

Первый гол в ворота «МЮ»

Новая встреча с командой, которая помогла Роналду взлететь на вершину европейского футбола. Теперь уже речь о «Манчестер Юнайтед» — он попался «Реалу» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2012/13. Криштиану забил и на «Сантьяго Бернабеу», где была зафиксирована ничья 1:1, и в ответной игре на «Олд Траффорд», где испанская команда победила — 2:1. В Мадриде Роналду вновь совершил невероятный прыжок, словно он баскетболист, и точно пробил головой. Он вновь извинился перед бывшими партнёрами и болельщиками, на его глаза наворачивались слёзы. В Манчестере португалец замкнул прострел Гонсало Игуаина, этот гол стал решающим.



Второй гол в финале

Следующий знаковый момент в карьере Криштиану-снайпера — его гол в ворота «Атлетико» в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2013/14. «Реал» в тот вечер находился на грани поражения, уступая «матрасникам» со счётом 0:1, однако в компенсированное время сумел отыграться и перевести игру в дополнительное время. Там команда Роналду добила потерявшего последние силы соперника ещё тремя ударами, последний из которых нанёс на 120-й минуте сам португалец. Нападающий заработал пенальти и сам же его реализовал.

Гол, спасший «Реалу» Лигу чемпионов

Два года спустя состоялась ещё одна победа португальца в Лиге чемпионов с «Реалом». На сей раз Роналду ушёл с поля без гола в финальном матче с «Атлетико» (если не считать серию пенальти), но этого успеха «Королевского клуба» не было бы, если бы не футбольный подвиг нападающего в четвертьфинале. Криштиану, по сути, спас для Мадрида сезон в главном еврокубке. Первый матч «Реал» проиграл на выезде «Вольфсбургу» — 0:2, а в ответной игре на «Сантьяго Бернабеу» португалец разразился хет-триком. Решающим стал третий гол на 77-й минуте, забитый со штрафного.

100-й гол

Юбилейный мяч Роналду забил на мюнхенской «Альянц-Арене». Его дубль в ворота «Баварии» в первом четвертьфинальном матче исключительно ценен ещё и по той причине, что помог «Реалу» переломить ход неудачно складывавшейся игры. До перерыва Мадрид пропустил один гол, а мог и больше. Зато во втором тайме Роналду напомнил всем, кто на сегодняшний день носит официальное звание лучшего игрока мира. Сперва Криштиану поразил ворота классным ударом в касание после прострела Даниэля Карвахаля, а потом воспользовался ошибкой хозяев при создании офсайда и реализовал передачу Марко Асенсио. Благодаря португальцу «Реал» победил в Мюнхене, где «Бавария» не проигрывала в ЛЧ три года.