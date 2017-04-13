Шекспир: «Лестер» силен дома и сохраняет шансы пройти «Атлетико» в ¼ финала ЛЧ

«Лестер» в среду в Мадриде уступил «Атлетико» в первом четвертьфинальном матче со счетом 0:1.

«Конечно же, у нас остаются шансы. Хотим продолжить борьбу в турнире, но понимаем, что впереди у нас трудная задача. Будет очень и очень трудно, надо создать больше моментов, чем сегодня, но мы сильны дома, и наши болельщики любят вечера Лиги чемпионов», — заявил Шекспир, слова которого приводятся на официальном сайте УЕФА.

«В перерыве сделали перестановки, чтобы лучше контролировать (Антуана) Гризманна, которому мы давали слишком много пространства между линиями. Что касается приложенных усилий и усердной работы, то здесь мы были на высоте. Роберт Хут — большая потеря для нас, но мы понимали, что рискуем. Надеюсь, Уэс Морган восстановится к ответной игре, хотя шансов на это немного», — добавил специалист.

Ответная игра пройдет в Лестере 18 апреля.