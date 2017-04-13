Шекспир: «Лестер» силен дома и сохраняет шансы пройти «Атлетико» в ¼ финала ЛЧ
МОСКВА, 13 апр —
Р-Спорт. «Лестер Сити» силен на своем стадионе и сохраняет шансы пройти мадридский «Атлетико» по суме двух матчей ¼ финала Лиги чемпионов, заявил главный тренер английской команды Крейг Шекспир.
«Лестер» в среду в Мадриде уступил «Атлетико» в первом четвертьфинальном матче со счетом 0:1.
«Конечно же, у нас остаются шансы. Хотим продолжить борьбу в турнире, но понимаем, что впереди у нас трудная задача. Будет очень и очень трудно, надо создать больше моментов, чем сегодня, но мы сильны дома, и наши болельщики любят вечера Лиги чемпионов», — заявил Шекспир, слова которого приводятся на официальном сайте УЕФА.
«В перерыве сделали перестановки, чтобы лучше контролировать (Антуана) Гризманна, которому мы давали слишком много пространства между линиями. Что касается приложенных усилий и усердной работы, то здесь мы были на высоте. Роберт Хут — большая потеря для нас, но мы понимали, что рискуем. Надеюсь, Уэс Морган восстановится к ответной игре, хотя шансов на это немного», — добавил специалист.
Ответная игра пройдет в Лестере 18 апреля.
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