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13 апреля 2017, 8:14 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Шекспир: «Лестер» силен дома и сохраняет шансы пройти «Атлетико» в ¼ финала ЛЧ

МОСКВА, 13 апр — Р-Спорт. «Лестер Сити» силен на своем стадионе и сохраняет шансы пройти мадридский «Атлетико» по суме двух матчей ¼ финала Лиги чемпионов, заявил главный тренер английской команды Крейг Шекспир.

«Лестер» в среду в Мадриде уступил «Атлетико» в первом четвертьфинальном матче со счетом 0:1.

«Конечно же, у нас остаются шансы. Хотим продолжить борьбу в турнире, но понимаем, что впереди у нас трудная задача. Будет очень и очень трудно, надо создать больше моментов, чем сегодня, но мы сильны дома, и наши болельщики любят вечера Лиги чемпионов», — заявил Шекспир, слова которого приводятся на официальном сайте УЕФА.

«В перерыве сделали перестановки, чтобы лучше контролировать (Антуана) Гризманна, которому мы давали слишком много пространства между линиями. Что касается приложенных усилий и усердной работы, то здесь мы были на высоте. Роберт Хут — большая потеря для нас, но мы понимали, что рискуем. Надеюсь, Уэс Морган восстановится к ответной игре, хотя шансов на это немного», — добавил специалист.

Ответная игра пройдет в Лестере 18 апреля.

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