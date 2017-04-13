Гризманн вовремя вспомнил, как забивать пенальти

Для редко играющего в еврокубках «Лестера» встречи с «Атлетико» — словно День сурка. Две из трех предыдущих европейских кампаний пока еще чемпионов Англии прервались на мадридском клубе, который снова выступал в роли фаворита. Причем еще и с точки зрения стиля, потому что стихия команды Крэйга Шекспира — быстрые контратаки, а в этом аспекте Диего Симеоне и его команда съели не одну собаку, и «лисы» «матрасников» точно не пугали. Скорее на англичан должен был давить практически неприступный «Висенте Кальдерон», где хозяева не пропускали в 15 из последних семнадцати матчей Лиги чемпионов.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">Precioso mosaico del Vicente Calderón <br>Foto vía <a href="https://twitter.com/Atleti_France">@Atleti_France</a> <a href="https://t.co/BPHcaXx9Lb">pic.twitter.com/BPHcaXx9Lb</a></p>— La Gradona Atleti (@LaGradonaATM) <a href="https://twitter.com/LaGradonaATM/status/852231175888392193">12 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Прорыв Варди, которого защитники умело вытеснили в сторону от ворот и заставили исполнять в общем-то безадресный прострел, намекнул на британскую смелость, однако довольно быстро гостей заперли в районе их штрафной. Торрес пару раз размял Шмайхеля прицельными, но не слишком сильными ударами, Коке из-за штрафной выстрелил в штангу, а Феррейра-Карраско откровенно простил «Лестер», не сумев воспользоваться подарком в виде неудачной срезки от головы Хута. При этом абсолютное большинство попыток гостей выйти из обороны пресекались в зародыше за счет активного прессинга на чужой половине поля.

С середины же первого тайма стадион начал посвистывать, потому что «Лестер» игру, как казалось, переломил. Стал лучше контролировать мяч и настойчиво «грузил» в штрафную с флангов. Что ж, «лисы» не первые, кто угодил в капкан Симеоне, чьи подопечные заманили соперника на свою половину и ужалили смертельной контратакой. Коке выиграл стык у двух соперников около своей штрафной, выбил мяч в свободную зону, а там его подхватил Гризманн и совершил рывок на скорости, сопоставимой с лучшими забегами Усэйна Болта. У Олбрайтона не оставалось иного варианта, кроме как сфолить. Как подтвердил повтор — в считанных сантиметрах от линии штрафной, однако динамика эпизода была столь высока, что находившийся рядом Эрикссон без раздумий указал на 11-метровую отметку.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">It appears as though Albrighton's foul on Griezmann which led to Atletico's penalty was outside the box. What do you think? <a href="https://t.co/PQZfaWtxBv">pic.twitter.com/PQZfaWtxBv</a></p>— Kfm Sport (@KfmSport) <a href="https://twitter.com/KfmSport/status/852239839235854336">12 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Робкая надежда «Лестера» на то, что смазавший четыре кряду подхода к «точке» Гризманн промахнется вновь, а Шмайхель совершит второе после матча с «Севильей» испанское чудо, оказались тщетными. Вратарь и мяч проследовали в противоположные углы, а бомбардир «матрасников» не только стал первым в истории клуба игроком, забившим пять и более мячей в двух розыгрышах чемпионской лиги, но и с 14 голами обошел в списке лучших французских снайперов турнира двух звезд прошлого — Зинедина Зидана и Робера Пиреса.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">A 5th <a href="https://twitter.com/hashtag/UCL?src=hash">#UCL</a> goal of the season for <a href="https://twitter.com/AntoGriezmann">@AntoGriezmann</a>! ? <a href="https://t.co/31EDkz6dE8">pic.twitter.com/31EDkz6dE8</a></p>— Champions League (@ChampionsLeague) <a href="https://twitter.com/ChampionsLeague/status/852239452957282304">12 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

После перерыва Шекспир убрал с поля не доставлявшего сопернику проблем Окадзаки, попробовав убить одним ударом двух зайцев — насытить центр поля за счет свежего Кинга и сконцентрировать атакующие усилия на Варди. Его в первые 45 минут отрезали от партнеров, и за 45 минут форвард касался мяча реже обоих вратарей!

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">1 - Here is Leicester's average position map for the first half v Atletico Madrid. Isolation. <a href="https://t.co/rTdUJQxCSY">pic.twitter.com/rTdUJQxCSY</a></p>— OptaJoe (@OptaJoe) <a href="https://twitter.com/OptaJoe/status/852243838760607746">12 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Правда, острота у хозяйской штрафной стала в основном возникать за счет индивидуальных действий Махреза. Один раз алжирец рухнул на газон после контакта с соперником, однако приправленному изрядной долей артистизма падению арбитр не поверил. Торреса несколько минут спустя не трогал никто — от двух защитников Фернандо ушел на широком шаге, как в лучшие годы, да только удар в исполнении поскользнувшегося форварда получился комичным. Подыгрывать партнерам у Торреса получалось лучше, и на пару с Гризманном они разыграли очень симпатичную комбинацию, однако Корреа почему-то никакого рвения при простреле одноклубника не проявил.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">SHOT MAP: Fernando Torres' effort for Atletico Madrid in the 61st minute... It went out for a throw-in. ? <a href="https://t.co/e0CoNzGCz1">pic.twitter.com/e0CoNzGCz1</a></p>— Squawka Football (@Squawka) <a href="https://twitter.com/Squawka/status/852253954440392705">12 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Тем временем Варди поменяли на Слимани — мастера игры на «втором этаже», что было бы актуально при финальном штурме с обилием подач в штрафную. По факту же не получилось даже подобия навала. «Атлетико» держал игру под контролем, ни на минуту не ослабляя хватку. Как минимум в паре эпизодов дело могло дойти до второго взятия ворот. Итоговый результат в той или иной степени, наверное, устроил всех. «Лестер» может тешить себя надеждами, вспоминая минимальное поражение от «Севильи», а для «Атлетико» с его несомненным перевесом в классе и опыте и одного мяча достаточно, чтобы чувствовать себя хозяином положения.