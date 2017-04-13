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13 апреля 2017, 0:52 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Гризманн вовремя вспомнил, как забивать пенальти

Имея заметное преимущество, «Атлетико» одержал минимальную победу над «Лестером».

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Для редко играющего в еврокубках «Лестера» встречи с «Атлетико» — словно День сурка. Две из трех предыдущих европейских кампаний пока еще чемпионов Англии прервались на мадридском клубе, который снова выступал в роли фаворита. Причем еще и с точки зрения стиля, потому что стихия команды Крэйга Шекспира — быстрые контратаки, а в этом аспекте Диего Симеоне и его команда съели не одну собаку, и «лисы» «матрасников» точно не пугали. Скорее на англичан должен был давить практически неприступный «Висенте Кальдерон», где хозяева не пропускали в 15 из последних семнадцати матчей Лиги чемпионов.

Прорыв Варди, которого защитники умело вытеснили в сторону от ворот и заставили исполнять в общем-то безадресный прострел, намекнул на британскую смелость, однако довольно быстро гостей заперли в районе их штрафной. Торрес пару раз размял Шмайхеля прицельными, но не слишком сильными ударами, Коке из-за штрафной выстрелил в штангу, а Феррейра-Карраско откровенно простил «Лестер», не сумев воспользоваться подарком в виде неудачной срезки от головы Хута. При этом абсолютное большинство попыток гостей выйти из обороны пресекались в зародыше за счет активного прессинга на чужой половине поля.

С середины же первого тайма стадион начал посвистывать, потому что «Лестер» игру, как казалось, переломил. Стал лучше контролировать мяч и настойчиво «грузил» в штрафную с флангов. Что ж, «лисы» не первые, кто угодил в капкан Симеоне, чьи подопечные заманили соперника на свою половину и ужалили смертельной контратакой. Коке выиграл стык у двух соперников около своей штрафной, выбил мяч в свободную зону, а там его подхватил Гризманн и совершил рывок на скорости, сопоставимой с лучшими забегами Усэйна Болта. У Олбрайтона не оставалось иного варианта, кроме как сфолить. Как подтвердил повтор — в считанных сантиметрах от линии штрафной, однако динамика эпизода была столь высока, что находившийся рядом Эрикссон без раздумий указал на 11-метровую отметку.

Робкая надежда «Лестера» на то, что смазавший четыре кряду подхода к «точке» Гризманн промахнется вновь, а Шмайхель совершит второе после матча с «Севильей» испанское чудо, оказались тщетными. Вратарь и мяч проследовали в противоположные углы, а бомбардир «матрасников» не только стал первым в истории клуба игроком, забившим пять и более мячей в двух розыгрышах чемпионской лиги, но и с 14 голами обошел в списке лучших французских снайперов турнира двух звезд прошлого — Зинедина Зидана и Робера Пиреса.

После перерыва Шекспир убрал с поля не доставлявшего сопернику проблем Окадзаки, попробовав убить одним ударом двух зайцев — насытить центр поля за счет свежего Кинга и сконцентрировать атакующие усилия на Варди. Его в первые 45 минут отрезали от партнеров, и за 45 минут форвард касался мяча реже обоих вратарей!

Правда, острота у хозяйской штрафной стала в основном возникать за счет индивидуальных действий Махреза. Один раз алжирец рухнул на газон после контакта с соперником, однако приправленному изрядной долей артистизма падению арбитр не поверил. Торреса несколько минут спустя не трогал никто — от двух защитников Фернандо ушел на широком шаге, как в лучшие годы, да только удар в исполнении поскользнувшегося форварда получился комичным. Подыгрывать партнерам у Торреса получалось лучше, и на пару с Гризманном они разыграли очень симпатичную комбинацию, однако Корреа почему-то никакого рвения при простреле одноклубника не проявил.

Тем временем Варди поменяли на Слимани — мастера игры на «втором этаже», что было бы актуально при финальном штурме с обилием подач в штрафную. По факту же не получилось даже подобия навала. «Атлетико» держал игру под контролем, ни на минуту не ослабляя хватку. Как минимум в паре эпизодов дело могло дойти до второго взятия ворот. Итоговый результат в той или иной степени, наверное, устроил всех. «Лестер» может тешить себя надеждами, вспоминая минимальное поражение от «Севильи», а для «Атлетико» с его несомненным перевесом в классе и опыте и одного мяча достаточно, чтобы чувствовать себя хозяином положения.

12.04.2017 21:45 Зрители 51423 Плей-офф: 1/4 финала Vicente Calderon
Атлетико 1:0 Лестер
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Диего Симеоне Крейг Шекспир
Голы
28′ Антуан Гризманн 7
Составы
Ян Облак 13
Хуанфран 20
Филипе Луис 3
Диего Годин 2
Стефан Савич 15
Ньигес Сауль 17
Коке 6
Габриэль Фернандес Габи (к) 14
Антуан Гризманн 7
65′ Янник Феррейра-Карраско 10
Анхель Корреа 16
75′ Хосе Санс Фернандо Торрес 9
Томас Партей 22
1 Каспер Шмайхель (к)
17 Дэнни Симпсон
28 Кристиан Фукс
6 Роберт Хут 58′
29 Йоан Беналуан 49′
26 Рияд Махрез
11 Марк Олбрайтон 27′
4 Дэнни Дринкуотер
25 Уилфред Ндиди
9 Джейми Варди 77′
19 Ислам Слимани
20 Синдзи Окадзаки 45′
10 Энди Кинг
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 6
4 Удары в створ 0
1 Штанги, перекладины 0
8 Угловые 1
10 Фолы 16
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Юнас Эрикссон (Швеция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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