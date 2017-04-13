У кого Роналду, тот и сильней. Как Зидан обыграл Анчелотти

На встречу Зидана и Анчелотти очень хотелось посмотреть. Да, «Бавария» против «Реала» — и так топовая вывеска, но «личное» делает её драматичной. Француз уже больше года возглавляет команду, он выиграл Лигу чемпионов, но до конца его возможности не раскрыты. Прекрасный мотиватор, за которого бьются игроки — а он не перегружает их тактикой и сквозь пальцы смотрит на качество игры, пока есть результат.



Всему этому он научился у Анчелотти. Того тоже иногда упрекают в прямолинейности — но только тогда, когда его команды в кризисе, потому что когда они в форме, их просто не в чем упрекнуть. Идеальная атмосфера в раздевалке, репутация «миротворца», ставка на индивидуальные качества лидеров — фирменные качества итальянца, и нетрудно догадаться, откуда их взял нынешний тренер «Реала».



Есть и другие похожие черты. Например, склонность к игре с опорником того старинного типа, который в Италии называют «собакой». Нынешний «Реал» сбалансирован и надёжен, только когда в составе рядом со звёздными партнёрами находится незвёздный, но уже не менее привычный Касемиро. Мы это видели у Анчелотти в «Милане» — привет Дженнаро Гаттузо.

Разумеется, есть и отличия. «Реал» играет, скажем так, попроще: меньше владеет мячом (даже меньше «Наполи» и «Боруссии», не говоря о «Баварии»), чаще забивает после стандартов. По этому показателю Мадрид — лучший в Европе, больше трети голов после стандартов. «Реал» Зидана может сыграть от соперника, в то время как «Бавария» и при Анчелотти принципиально играет от себя. Сравнить этих двух тренеров в работе друг против друга во главе отличных команд — что может быть интереснее?

«Бавария» разыграла козырь «Реала»

Подачи с угловых — серьёзное оружие, если у мяча Тони Кроос. Но за первые пять минут игры «Бавария» подала три угловых: первую подачу перехватил вратарь, после второй пробил головой Артуро Видаль. Через 20 минут его команда будет выполнять уже шестой корнер, навесит Тьяго Алькантара, а Видаль снова выиграет воздух у Начо и попадёт под перекладину. Очень «мадридский» гол.

В первом тайме мюнхенцы должны были забить ещё дважды. После очередного прорыва Арьена Роббена по флангу Видаль откликнулся на навес и пробил головой в «девятку» — не попал. И уже в добавленное время арбитр Никола Риццоли по ошибке назначил в ворота «Реала» пенальти (Карвахаль сыграл плечом, к тому же убирал руку с пути мяча). Бил всё тот же Видаль. Мимо. Довольно противоречивый тайм у него получился.



На самом деле, «Бавария» легко доводила атаки до удара, просто сильно подвела точность. Из 11 ударов по воротам Кейлора Наваса в створ попали только два. Кстати, восемь ударов были нанесены из пределов штрафной. Марсело не справлялся с Роббеном, а Роналду помогал, скажем так, не всегда.

Травмы сказались

На игре обеих команд. В отсутствие Варана и Пепе у «Реала» рядом с Серхио Рамосом играл Начо. Он дважды проиграл борьбу Видалю — это стоило гола. Во втором тайме Начо как будто освоился: дважды за несколько минут перехватил мяч и запустил контратаку. Интересно, что его зона могла бы быть и более уязвимой — но это некому было проверять. Роберт Левадонвски не восстановился к матчу, и на острие Анчелотти выпустил Томаса Мюллера. Как-то странно говорить такое, но Мюллер не стал равноценной заменой поляку. Он много двигался и был полезен в подыгрыше, но не открывался под удары, не решал эпизоды.



Наконец, Гарет Бэйл, хоть и вышел, но был не готов. Пару раз валлиец обрезал команду, невовремя попал в офсайд, проиграл верховую борьбу в собственной штрафной при угловом. Он всё ещё набирает форму. В начале второго тайма Бэйл сначала отлично вывел Роналду на удар (тот плохо обработал мяч), а затем мог забить после навеса Луки Модрича, но выручил Мануэль Нойер. Зидан заменил его меньше, чем через час, и по их общению во время замены стало ясно: игрок и тренер были готовы к этому.



«Бавария» бросила играть

После удаления. При желании, это решение арбитра можно и не понять. Фол не был грубым, это была вторая жёлтая карточка Хави Мартинесу за три минуты. Да он завёлся и был на эмоциях, но было ощущение, что и арбитр тоже на эмоциях. Такие фолы в больших матчах часто прощают. С другой стороны, нога на была прижата к земле. Риццоли действовал по правилам, а значит прав.



Криштиану Роналду сделал результат

Второй тайм неплохо иллюстрирует первые абзацы текста. «Реал» целый тайм занимался чем-то сомнительным (трудно было назвать это качественным футболом), но потом собрался. В этом сезоне мы видели подобное уже очень часто. Испанцы — первые среди лидеров топ-лиг по очкам, заработанным благодаря волевым победам и голам в концовке/



Олицетворение этой перемены — Криштиану Роналду. Он и в первом тайме часто бил по воротам, но трижды не попадал. Во втором тайме всё сошлось. Ну и надо отметить его настойчивость: португалец нанёс восемь ударов за матч. Четыре раза попал в створ, забил дважды. Он бил из любых позиций, с штрафного, головой, но забил оба гола правой на опережение.

Лучший у «Баварии» Мануэль Нойер

А не Артуро Видаль. Сначала он потащил сложный удар Бензема с отскоком. Неплохо, но это была просто разминка. Он вытянул удар Роналду в нижнем углу, удар Бэйла из-под перекладины. Во втором тайме, когда «Бавария» уже играла вдесятером и плыла, он дважды выручил: снова после ударов Бензема и Роналду. Нойер держал приемлемый результат до 77-й минуты.

Зидан лучше играл заменами

Многие удивились, когда вместо Бэйла вышел не Хамес Родригес, а Марко Асенсио. Но «Реал» не просто так отдал инициативу и территорию: дисциплина в этом матче ценилась выше креатива. Асенсио за 35 минут игрового времени сделал вынос, перехват и отбор, пасовал с точностью 90%, дважды ударил по воротам и сделал голевую передачу на Роналду. Удивительно, как часто его оставляли одного.



Анчелотти реагировал на изменения в игре слишком шаблонно. «Бавария» была не похожа не себя с самого начала второго тайма, а замены не помогли не перевернуть игру после удаления, ни хотя бы вернуться в неё. Этот раунд по всем показателям за Зиданом.