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13 апреля 2017, 1:03 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Роналду стал первым футболистом, забившим 100 голов в еврокубках

МОСКВА, 12 апр — Р-Спорт. Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду стал первым футболистом, забившим 100 голов в еврокубках.

Полузащитник Баварии Арьен Роббен (слева) и защитник Реала Марсело. Увеличить
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«Реал» в среду в Мюнхене проводил первый матч ¼ финала Лиги чемпионов против «Баварии». Роналду в начале второго тайма сделал счет 1:1, а на 77-й минуте оформил дубль, достигнув отметки в 100 голов в своем 145-м матче в еврокубка.

В составе «Реала» Роналду провел 84 матча в Лиге чемпионов, забив 82 мяча, а также отметился двумя голами в игре за Суперкубок УЕФА-2014/15. За португальский «Спортинг», в котором форвард начинал профессиональную карьеру, он трижды сыграл в еврокубках, но отличиться не сумел. Остальные голы Роналду забил в Лиге чемпионов, включая квалификацию, в составе английского «Манчестер Юнайтед».

12.04.2017 21:45 Зрители 70000 Плей-офф: 1/4 финала Allianz-Arena
Бавария 1:2 Реал
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Карло Анчелотти Зинедин Зидан
Голы
25′ Артуро Видаль (Тиагу Алькантара) 23
7 Криштиану Роналду (Д. Карвахаль) 47′
7 Криштиану Роналду (М. Асенсио) 77′
Нереализованные пенальти
45+1′ А. Видаль 23
Составы
Мануэль Нойер 1
Филипп Лам (к) 21
Давид Алаба 27
58′ 61′ Хави Мартинес 8
Джером Боатенг 17
Арьен Роббен 10
Тиагу Алькантара 6
90′ Артуро Видаль 23
66′ Франк Рибери 7
Дуглас Коста 11
81′ Томас Мюллер 25
Кингсли Коман 29
47′ 64′ Хаби Алонсо 14
Хуан Бернат 18
1 Кейлор Навас
15 Даниэль Карвахаль 45′
12 Виейра да Силва Марселу
4 Серхио Рамос (к)
6 Фернандес Иглесиас Начо
8 Тони Кроос 44′
14 Каземиру
7 Криштиану Роналду
19 Лука Модрич 90′
16 Матео Ковачич
9 Карим Бензема 83′
10 Хамес Родригес
11 Гарет Бэйл 59′
20 Марко Асенсио
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 23
2 Удары в створ 12
0 Штанги, перекладины 1
8 Угловые 4
11 Фолы 7
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Никола Риццоли (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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