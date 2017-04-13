Роналду стал первым футболистом, забившим 100 голов в еврокубках

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«Реал» в среду в Мюнхене проводил первый матч ¼ финала Лиги чемпионов против «Баварии». Роналду в начале второго тайма сделал счет 1:1, а на 77-й минуте оформил дубль, достигнув отметки в 100 голов в своем 145-м матче в еврокубка.

В составе «Реала» Роналду провел 84 матча в Лиге чемпионов, забив 82 мяча, а также отметился двумя голами в игре за Суперкубок УЕФА-2014/15. За португальский «Спортинг», в котором форвард начинал профессиональную карьеру, он трижды сыграл в еврокубках, но отличиться не сумел. Остальные голы Роналду забил в Лиге чемпионов, включая квалификацию, в составе английского «Манчестер Юнайтед».