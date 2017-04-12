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12 апреля 2017, 23:56 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Дубль Роналду принес «Реалу» победу над «Баварией» в первом матче ¼ финала ЛЧ

МОСКВА, 12 апр — Р-Спорт. Футболисты мадридского «Реала» на выезде обыграли мюнхенскую «Баварию» в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов.

Дубль Роналду принес Реалу победу над Баварией в первом матче ¼ финала ЛЧ - Фото 1 Увеличить
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Встреча, состоявшаяся в среду в Мюнхене, завершилась победой «Реала» со счетом 2:1. На гол Артуро Видаля (25-я минута) гости ответили дублем Криштиану Роналду (47, 77), который стал первым игроком, забившим 100 голов в еврокубках.

На последней минуте первого тайма Видаль не смог реализовать пенальти, а на 61-й минуте «Бавария» осталась в меньшинстве — Хави Мартинес получил две желтые карточки за три минуты.

Ответный матч соперники проведут в Мадриде 18 апреля.

12.04.2017 21:45 Зрители 70000 Плей-офф: 1/4 финала Allianz-Arena
Бавария 1:2 Реал
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Карло Анчелотти Зинедин Зидан
Голы
25′ Артуро Видаль (Тиагу Алькантара) 23
7 Криштиану Роналду (Д. Карвахаль) 47′
7 Криштиану Роналду (М. Асенсио) 77′
Нереализованные пенальти
45+1′ А. Видаль 23
Составы
Мануэль Нойер 1
Филипп Лам (к) 21
Давид Алаба 27
58′ 61′ Хави Мартинес 8
Джером Боатенг 17
Арьен Роббен 10
Тиагу Алькантара 6
90′ Артуро Видаль 23
66′ Франк Рибери 7
Дуглас Коста 11
81′ Томас Мюллер 25
Кингсли Коман 29
47′ 64′ Хаби Алонсо 14
Хуан Бернат 18
1 Кейлор Навас
15 Даниэль Карвахаль 45′
12 Виейра да Силва Марселу
4 Серхио Рамос (к)
6 Фернандес Иглесиас Начо
8 Тони Кроос 44′
14 Каземиру
7 Криштиану Роналду
19 Лука Модрич 90′
16 Матео Ковачич
9 Карим Бензема 83′
10 Хамес Родригес
11 Гарет Бэйл 59′
20 Марко Асенсио
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 23
2 Удары в створ 12
0 Штанги, перекладины 1
8 Угловые 4
11 Фолы 7
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Никола Риццоли (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Автогол
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