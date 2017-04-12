Дубль Роналду принес «Реалу» победу над «Баварией» в первом матче ¼ финала ЛЧ
МОСКВА, 12 апр —
Р-Спорт. Футболисты мадридского «Реала» на выезде обыграли мюнхенскую «Баварию» в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов.
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Встреча, состоявшаяся в среду в Мюнхене, завершилась победой «Реала» со счетом 2:1. На гол Артуро Видаля (25-я минута) гости ответили дублем Криштиану Роналду (47, 77), который стал первым игроком, забившим 100 голов в еврокубках.
На последней минуте первого тайма Видаль не смог реализовать пенальти, а на 61-й минуте «Бавария» осталась в меньшинстве — Хави Мартинес получил две желтые карточки за три минуты.
Ответный матч соперники проведут в Мадриде 18 апреля.
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Зинедин Зидан
Голы
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Нереализованные пенальти
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|23
|2
|Удары в створ
|12
|0
|Штанги, перекладины
|1
|8
|Угловые
|4
|11
|Фолы
|7
|3
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Никола Риццоли (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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