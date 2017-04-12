Дубль Роналду принес «Реалу» победу над «Баварией» в первом матче ¼ финала ЛЧ

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Встреча, состоявшаяся в среду в Мюнхене, завершилась победой «Реала» со счетом 2:1. На гол Артуро Видаля (25-я минута) гости ответили дублем Криштиану Роналду (47, 77), который стал первым игроком, забившим 100 голов в еврокубках.

На последней минуте первого тайма Видаль не смог реализовать пенальти, а на 61-й минуте «Бавария» осталась в меньшинстве — Хави Мартинес получил две желтые карточки за три минуты.

Ответный матч соперники проведут в Мадриде 18 апреля.