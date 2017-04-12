«Атлетико» обыграл «Лестер» в первом матче ¼ финала ЛЧ
МОСКВА, 12 апр —
Р-Спорт. Футболисты мадридского «Атлетико» на своем поле добились победы над английским «Лестером» в первой игре ¼ финала Лиги чемпионов.
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Встреча, прошедшая в среду в Мадриде, завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный гол забил Антуан Гризманн, реализовавший на 28-й минуте пенальти.
Ответная игра состоится в Англии 18 апреля.
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Крейг Шекспир
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|6
|4
|Удары в створ
|0
|1
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|1
|10
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Юнас Эрикссон (Швеция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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