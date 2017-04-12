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12 апреля 2017, 23:48 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

«Атлетико» обыграл «Лестер» в первом матче ¼ финала ЛЧ

МОСКВА, 12 апр — Р-Спорт. Футболисты мадридского «Атлетико» на своем поле добились победы над английским «Лестером» в первой игре ¼ финала Лиги чемпионов.

Атлетико обыграл Лестер в первом матче ¼ финала ЛЧ - Фото Увеличить
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Встреча, прошедшая в среду в Мадриде, завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный гол забил Антуан Гризманн, реализовавший на 28-й минуте пенальти.

Ответная игра состоится в Англии 18 апреля.

12.04.2017 21:45 Плей-офф: 1/4 финала Vicente Calderon
Атлетико 1:0 Лестер
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Диего Симеоне Крейг Шекспир
Голы
28′ Антуан Гризманн 7
Составы
Ян Облак 13
Хуанфран 20
Филипе Луис 3
Диего Годин 2
Стефан Савич 15
Ньигес Сауль 17
Коке 6
Габриэль Фернандес Габи (к) 14
Антуан Гризманн 7
65′ Янник Феррейра-Карраско 10
Анхель Корреа 16
75′ Хосе Санс Фернандо Торрес 9
Томас Партей 22
1 Каспер Шмайхель (к)
17 Дэнни Симпсон
28 Кристиан Фукс
6 Роберт Хут 58′
29 Йоан Беналуан 49′
26 Рияд Махрез
11 Марк Олбрайтон 27′
4 Дэнни Дринкуотер
25 Уилфред Ндиди
9 Джейми Варди 77′
19 Ислам Слимани
20 Синдзи Окадзаки 46′
10 Энди Кинг
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 6
4 Удары в створ 0
1 Штанги, перекладины 0
8 Угловые 1
10 Фолы 16
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Юнас Эрикссон (Швеция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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