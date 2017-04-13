Слишком много «если». «Боруссия» проиграла «Монако»

Если бы вчера не случилась чудовищная по дерзости и бессмысленности одновременно атака на автобус с игроками «Боруссии», мы бы, конечно, увидели немецкую команду другой. Психологическое состояние хозяев было, мягко говоря, не идеальным, и особенно это ощущалось в первом тайме, когда «Боруссия» не создала ничего. Более того, французы выглядели лучше и физически: команда Жардима вчера провела вместо матча дополнительную тренировку, а «Боруссия» была распущена по домам. В итоге «Монако» чаще выигрывал борьбу, а даже если проигрывал, то оказывался более быстрым и цепким на подборе.



Если бы Дортмунд был бы более удачливым, то после первого тайма счет не был бы 0:2. Пенальти, который можно было бы не давать (Мбаппе слишком хотел упасть), первый гол гостей случился после того, как тот же Мбаппе на половину корпуса залез в положение «вне игры», и второй гол гостей, который на самом деле был автоголом — все это случилось за первые 45 минут.



Если бы вместо Свена Бендера смог сыграть раненый вчера Марк Бартра, то, возможно, этого автогола и не случилось бы. Испанец увереннее чувствует себя в физической борьбе, ему не пришлось бы пересекать траектории с Радамелем Фалькао и пытаться сыграть на опережение. Фалькао наступил Бендеру на бутсу, но это был игровой эпизод — все, что случилось дальше, стало плодом недостатка практики игры на позиции центрального защитника.

Если бы Пьер-Эмерик Обамеянг и Усман Дембеле были точнее в завершении атак, то даже при такой плохой игре немцы могли завершить первый матч при положительном исходе, но…



На этом месте стоп. Слишком много «если».



В реальности же «Монако» был лучше на уровне философии. Жардим переиграл тройку центральных защитников Тухеля первым по-настоящему серьезным отклонением от генеральной линии в важных матчах. Одной из основ игры «Монако» всегда была работа двух нападающих в связке, но на этот раз Фалькао действовал очень глубоко и взял на себя всю борьбу (из 42 единоборств в первом тайме девять прошли с участием колумбийца), а Мбаппе наоборот — был как можно ближе к чужим воротам. Параллельно изменились функции крайних защитников — при наличии Сидибе и Менди они сужаются к центру, в чужую штрафную, а Рагги и Туре получили задание подключаться линейно, пользуясь тем, что крайние защитники Дортмунда часто заигрываются на чужой половине.



Так произошло и на этот раз. До первого гола Дортмунд получил одно предупреждение о скором наказании, но Пищек в последний момент выбил мяч у Мбаппе. Второй гол, хоть и стал автоголом, случился после того, как у Рагги было несколько свободных секунд, чтобы вычислить траекторию будущего навеса. То, что кажется случайным, на самом деле имеет логическое обоснование.



Спазу после жеребьвки стало понятно, что в этой паре сойдутся команда, которая больше всех в Европе создает, и команда, которая лучше всех реализует моменты. После перерыва так и произошло. Монегаски отдали мяч хозяевам, те, изменив схему на 4−1−4−1, насели на ворота Субашича, но им постоянно не хватало хладокровного последнего касания. Дембеле закатил мяч в пустые ворота, сократил отставание в счете, и к 75-й минуте у «Монако» по-прежнему не было ни одного удара по воротам во втором тайме. А потом команда Жардима показала, почему остается в этом сезоне одной из лучших в Европе. Гостям хватило двух попыток, чтобы забить — Фалькао не попал в пустой створ, уже обыграв Романа Бюрки, а через три минуты Мбаппе обокрал Сократиса после разочаровывающего паса Пищека и едва не сорвал сетку.



Так «Монако» забил три мяча двумя ударами в створ, но ни в коем случае сказать, что это получилось исключительно по стечению обстоятельств. В оставшееся время Дортмунд оставил себе шансы на выход в полуфинал благодаря голу Кагавы, но главное осталось прежним: «Боруссия» — команда, которая всегда слишком зависит от «если», а «Монако» — команда, которая заставляет соперников вспоминать о «если».