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12 апреля 2017, 22:08 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

«Монако» обыграл «Боруссию» в первом четвертьфинале Лиги чемпионов

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Представляющий чемпионат Франции клуб «Монако» в гостях одержал победу над немецкой «Боруссией» (Дортмунд) со счетом 3:2 в первом матче четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов.

Монако обыграл Боруссию в первом четвертьфинале Лиги чемпионов - Фото Увеличить
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В составе победителей дублем отметился Килиан Мбаппе (19-я и 79-я минуты). У проигравших отличились Усман Дембеле (57) и Синдзи Кагава (84). Еще один мяч защитник хозяев Свен Бендер отправил в собственные ворота (35).

Встреча должна была состояться во вторник, однако была перенесена на среду из-за взрыва, который произошел около автобуса «Боруссии». В результате инцидента пострадал защитник немецкой команды Марк Бартра, у которого диагностирован перелом лучевой кости руки. Генпрокуратура Германии квалифицировала взрыв как теракт.

Ответный матч пройдет в Монако 19 апреля.

12.04.2017 19:45 Зрители 65849 Плей-офф: 1/4 финала Signal-Iduna-Park
Боруссия Д 2:3 Монако
Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
Томас Тухель Леонарду Жардим
Голы
57′ Усман Дембеле (С. Кагава) 7
84′ Синдзи Кагава (Нури Шахин) 23
29 Кильян Мбаппе (Т. Лемар) 19′
6 Свен Бендер 35′
29 Кильян Мбаппе 79′
Нереализованные пенальти
2 Фабинью 17′
Составы
Роман Бюрки 38
16′ Сократис Папастатопулос 25
40′ Маттиас Гинтер 28
Лукаш Пищек 26
Синдзи Кагава 23
Юлиан Вайгль 33
Усман Дембеле 7
Рафаэл Геррейру 13
Пьер-Эмерик Обамеянг 17
45′ Свен Бендер 6
Нури Шахин 18
45′ Марсель Шмельцер (к) 29
Кристиан Пулишич 22
1 Даниэль Субашич 87′
38 Альмами Туре
24 Андреа Раджи
5 Жемерсон 46′
25 Камиль Глик
27 Тома Лемар 58′
29 Кильян Мбаппе
2 Фабинью 81′
8 Жоау Моутинью
10 Бернарду Силва 66′
7 Набиль Дирар 69′
9 Радамель Фалькао (к) 85′
18 Валер Жермен
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 7
4 Удары в створ 2
7 Угловые 1
9 Фолы 9
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Даниэле Орсато (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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