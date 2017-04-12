«Монако» обыграл «Боруссию» в первом четвертьфинале Лиги чемпионов
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Представляющий чемпионат Франции клуб «Монако» в гостях одержал победу над немецкой «Боруссией» (Дортмунд) со счетом 3:2 в первом матче четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов.
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В составе победителей дублем отметился Килиан Мбаппе (19-я и 79-я минуты). У проигравших отличились Усман Дембеле (57) и Синдзи Кагава (84). Еще один мяч защитник хозяев Свен Бендер отправил в собственные ворота (35).
Встреча должна была состояться во вторник, однако была перенесена на среду из-за взрыва, который произошел около автобуса «Боруссии». В результате инцидента пострадал защитник немецкой команды Марк Бартра, у которого диагностирован перелом лучевой кости руки. Генпрокуратура Германии квалифицировала взрыв как теракт.