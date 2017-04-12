Руни не сможет помочь «Манчестер Юнайтед» в матче с «Андерлехтом»

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Из-за проблем с лодыжкой 31-летний форвард пропустил последние матчи «МЮ» и не сыграет в предстоящей 13 апреля в Брюсселе встрече.



«Он испытывает неприятные ощущения в лодыжке и ещё не готов. Посмотрим, что будет к выходным», — приводит слова Моуринью официальный «твиттер» клуба.