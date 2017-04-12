Руни не сможет помочь «Манчестер Юнайтед» в матче с «Андерлехтом»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни не готов принять участие в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Андерлехтом», сообщил главный тренер команды Жозе Моуринью.
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«Он испытывает неприятные ощущения в лодыжке и ещё не готов. Посмотрим, что будет к выходным», — приводит слова Моуринью официальный «твиттер» клуба.
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