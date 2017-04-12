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12 апреля 2017, 20:33 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Руни не сможет помочь «Манчестер Юнайтед» в матче с «Андерлехтом»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни не готов принять участие в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Андерлехтом», сообщил главный тренер команды Жозе Моуринью.

Нападающий Манчестер Юнайтед <span class=error>Уэйн</span> <span class=error>Руни</span> не готов принять участие в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы с Андерлехтом сообщил главный тренер команды <span class=error>Жозе</span> <span class=error>Моуринью</span>. Увеличить
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Из-за проблем с лодыжкой 31-летний форвард пропустил последние матчи «МЮ» и не сыграет в предстоящей 13 апреля в Брюсселе встрече.

«Он испытывает неприятные ощущения в лодыжке и ещё не готов. Посмотрим, что будет к выходным», — приводит слова Моуринью официальный «твиттер» клуба.

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