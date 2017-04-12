Защитник «Барселоны» Маскерано получил повреждение в матче с «Ювентусом»

32-летний аргентинский футболист, который отыграл полный матч, повредил голеностоп левой ноги. Сроки, которые потребуются Маскерано на восстановление, будут объявлены позже.



В текущем сезоне Маскерано принял участие в 33 матчах за «Барселону» во всех турнирах и отметился тремя результативными передачами. Ближайший матч каталонцы проведут 15 апреля, когда примут на своём поле «Реал Сосьедад» во встрече 32-го тура Примеры, а ответная домашняя игра Лиги чемпионов с «Ювентусом» запланирована на 19 апреля.