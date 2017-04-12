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12 апреля 2017, 19:57 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Защитник «Барселоны» Маскерано получил повреждение в матче с «Ювентусом»

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано получил повреждение в первом гостевом матче ¼ финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» (0:3), сообщает пресс-служба клуба.

32-летний аргентинский футболист, который отыграл полный матч, повредил голеностоп левой ноги. Сроки, которые потребуются Маскерано на восстановление, будут объявлены позже.

В текущем сезоне Маскерано принял участие в 33 матчах за «Барселону» во всех турнирах и отметился тремя результативными передачами. Ближайший матч каталонцы проведут 15 апреля, когда примут на своём поле «Реал Сосьедад» во встрече 32-го тура Примеры, а ответная домашняя игра Лиги чемпионов с «Ювентусом» запланирована на 19 апреля.

11.04.2017 21:45 Зрители 41092 Плей-офф: 1/4 финала Juventus Stadium
Ювентус 3:0 Барселона
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри Энрике Луис
Голы
7′ Пауло Дибала (Х. Куадрадо) 21
22′ Пауло Дибала 21
55′ Джорджо Кьеллини (М. Пьянич) 3
Составы
Джанлуиджи Буффон (к) 1
28′ Дани Алвес 23
Алекс Сандру 12
Джорджо Кьеллини 3
Леонардо Бонуччи 19
63′ Марио Манджукич 17
Гонсало Игуаин 9
74′ Сами Хедира 6
73′ Хуан Куадрадо 16
90+1′ Марио Лемина 18
81′ Пауло Дибала 21
Томас Ринкон 28
89′ Миралем Пьянич 5
Андреа Барцальи 15
1 Марк-Андре тер Штеген
3 Жерар Пике
23 Самюэль Юмтити 90+1′
4 Иван Ракитич
8 Андрес Иньеста (к) 57′
10 Лионель Месси
9 Луис Суарес 53′
20 Серхи Роберто
14 Хавьер Маскерано
11 да Силва Сантос Неймар
24 Жереми Матье 45′
21 Андре Гомиш
Статистика
4 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 15
8 Удары в створ 3
5 Угловые 8
21 Фолы 18
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Шимон Марчиняк (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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