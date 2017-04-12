Защитник «Барселоны» Маскерано получил повреждение в матче с «Ювентусом»
Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано получил повреждение в первом гостевом матче ¼ финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» (0:3), сообщает
пресс-служба клуба.
32-летний аргентинский футболист, который отыграл полный матч, повредил голеностоп левой ноги. Сроки, которые потребуются Маскерано на восстановление, будут объявлены позже.
В текущем сезоне Маскерано принял участие в 33 матчах за «Барселону» во всех турнирах и отметился тремя результативными передачами. Ближайший матч каталонцы проведут 15 апреля, когда примут на своём поле «Реал Сосьедад» во встрече 32-го тура Примеры, а ответная домашняя игра Лиги чемпионов с «Ювентусом» запланирована на 19 апреля.
|11.04.2017 21:45
|Зрители 41092
|Плей-офф: 1/4 финала
|Juventus Stadium
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
|Энрике Луис
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|15
|8
|Удары в створ
|3
|5
|Угловые
|8
|21
|Фолы
|18
|1
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Шимон Марчиняк (Польша)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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