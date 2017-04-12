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«Боруссия»: Бюрки; Пищек, Папастатопулос, Гинтер, Шмельцер, Бендер, Вайгль, Дембеле, Кагава, Геррейро, Обамейянг.



«Монако»: Субашич, Туре, Раджи, Фабиньо, Глик, Жемерсон, Бернарду Силва, Моутинью, Лемар, Мбаппе, Фалькао.



Первоначально матч должен был состояться 11 апреля, но был перенесён на сегодня в связи с произошедшими взрывами рядом с автобусом «Боруссии». Сегодняшний матч пропустит защитник немецкой команды Марк Бартра, пострадавший в результате этих взрывов.

Начало — в 19:45 мск.