«Боруссия» — «Монако»: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Боруссии» и «Монако» на первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов, который состоится сегодня в Дортмунде.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Боруссия»: Бюрки; Пищек, Папастатопулос, Гинтер, Шмельцер, Бендер, Вайгль, Дембеле, Кагава, Геррейро, Обамейянг.
«Монако»: Субашич, Туре, Раджи, Фабиньо, Глик, Жемерсон, Бернарду Силва, Моутинью, Лемар, Мбаппе, Фалькао.
Первоначально матч должен был состояться 11 апреля, но был перенесён на сегодня в связи с произошедшими взрывами рядом с автобусом «Боруссии». Сегодняшний матч пропустит защитник немецкой команды Марк Бартра, пострадавший в результате этих взрывов.
Начало — в 19:45 мск.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter