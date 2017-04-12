Пострадавший при взрыве футболист «Боруссии» Бартра сообщил, что чувствует себя лучше
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Защитник немецкого футбольного клуба «Боруссия» (Дортмунд) Марк Бартра, пострадавший в результате взрыва возле клубного автобуса, сообщил что чувствует себя лучше. Об этом футболист написал на своей странице в социальной сети Twitter.
Вечером 11 апреля в Дортмунде возле автобуса «Боруссии» сработало три взрывных устройства, Бартра оказался единственным пострадавшим среди футболистов, у него диагностировали перелом лучевой кости руки. Испанский защитник перенес операцию.
«Я чувствую себя намного лучше. Спасибо за вашу поддержку. Все мои силы сегодня вместе с моими товарищами по команде и болельщиками «Боруссии», — написал Бартра.
Генпрокуратура Германии квалифицировала взрывы в Дортмунде как теракт.
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