Пострадавший при взрыве футболист «Боруссии» Бартра сообщил, что чувствует себя лучше

Вечером 11 апреля в Дортмунде возле автобуса «Боруссии» сработало три взрывных устройства, Бартра оказался единственным пострадавшим среди футболистов, у него диагностировали перелом лучевой кости руки. Испанский защитник перенес операцию.

«Я чувствую себя намного лучше. Спасибо за вашу поддержку. Все мои силы сегодня вместе с моими товарищами по команде и болельщиками «Боруссии», — написал Бартра.