По данным немецких СМИ, Левандовски пропустит игру с «Реалом»
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски не примет участия в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов против «Реала», сообщает Sport Bild.
Ранее главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти говорил о том, что форвард пропустит встречу, если
Роберт получил эту травму в матче против дортмундской «Боруссии» (4:1) в минувшую субботу. Он был заменен по ходу второго тайма.
С большой долей вероятности, поляка в стартовом составе мюнхенцев сегодня заменит Томас Мюллер.
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