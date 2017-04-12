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12 апреля 2017, 17:46 | Футбол: Еврокубки | Советский спорт

По данным немецких СМИ, Левандовски пропустит игру с «Реалом»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски не примет участия в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов против «Реала», сообщает Sport Bild.

Ранее главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти говорил о том, что форвард пропустит встречу, если по-прежнему будет испытывать боль в плече.

Роберт получил эту травму в матче против дортмундской «Боруссии» (4:1) в минувшую субботу. Он был заменен по ходу второго тайма.

С большой долей вероятности, поляка в стартовом составе мюнхенцев сегодня заменит Томас Мюллер.

Бавария
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