Мутко: Террористы хотят отметиться в футболе, нужно объединиться для борьбы с ними
МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Футбол как самый массовый вид спорта очень привлекателен для террористов, поэтому они хотят отметиться акциями на футбольных матчах. Об этом ТАСС заявил
вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
Во вторник в Дортмунде перед матчем Лиги чемпионов по футболу между местной «Боруссией» и «Монако» у автобуса немецкой команды сработали три взрывных устройства малой мощности, пострадали испанский футболист Марк Бартра и полицейский. В среду генпрокуратура ФРГ квалифицировала произошедшее в Дортмунде как теракт, не исключив, что за взрывами стоят исламисты.
«Терроризм не имеет границ. Наше руководство говорит, что сегодня это является общей бедой. Для борьбы с ним нужно объединиться. Футбол — это самый массовый вид спорта, террористы хотят отметиться именно здесь», — сказал Мутко.
«Германия — развитая страна, имеет сильнейшую систему безопасности, но вы видите, что происходит. Однако к каждому человеку не приставишь полицейского. Нам нужно обмениваться информацией о террористах, проводить профилактики. Это (произошедшее в Дортмунде) страшная вещь, трагедия», — отметил
Матч «Боруссия» — «Монако» в результате был перенесен на среду. Игра начнется на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в 19:45 мск.
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