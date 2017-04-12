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12 апреля 2017, 15:43 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Мутко: Террористы хотят отметиться в футболе, нужно объединиться для борьбы с ними

МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Футбол как самый массовый вид спорта очень привлекателен для террористов, поэтому они хотят отметиться акциями на футбольных матчах. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Во вторник в Дортмунде перед матчем Лиги чемпионов по футболу между местной «Боруссией» и «Монако» у автобуса немецкой команды сработали три взрывных устройства малой мощности, пострадали испанский футболист Марк Бартра и полицейский. В среду генпрокуратура ФРГ квалифицировала произошедшее в Дортмунде как теракт, не исключив, что за взрывами стоят исламисты.

«Терроризм не имеет границ. Наше руководство говорит, что сегодня это является общей бедой. Для борьбы с ним нужно объединиться. Футбол — это самый массовый вид спорта, террористы хотят отметиться именно здесь», — сказал Мутко.

«Германия — развитая страна, имеет сильнейшую систему безопасности, но вы видите, что происходит. Однако к каждому человеку не приставишь полицейского. Нам нужно обмениваться информацией о террористах, проводить профилактики. Это (произошедшее в Дортмунде) страшная вещь, трагедия», — отметил вице-премьер.

Матч «Боруссия» — «Монако» в результате был перенесен на среду. Игра начнется на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в 19:45 мск.

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12 апреля

Мутко: террористы хотят отметиться в футболе, нужно объединиться для борьбы с ними

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