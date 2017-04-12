Зидан в гостях у учителя

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«Бавария» (Мюнхен) — «Реал» (Мадрид), начало в 21.45 мск.

Главное противостояние всех четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов, при всем уважении к игравшим во вторник в Турине «Ювентусу» и «Барселоне», состоится в Мюнхене на «Альянц-Арене», где схлестнутся лидеры чемпионатов Германии и Испании.

«Бавария» в Бундеслиге не знает бед с сезона-2011/12, когда дортмундская «Боруссия» в последний раз смогла отобрать «салатницу» у 26-кратного чемпиона страны. В нынешнем сезоне единственным преследователем мюнхенского суперклуба стал откровенный выскочка — проводящий лишь первый сезон в элитном дивизионе «РБ Лейпциг».

Некоторое время «быкам» удавалось составлять конкуренцию гранду, но по весне силы у команды закончились и она стала периодически оступаться, позволив фавориту оторваться до 10 очков. В минувшие выходные «Бавария» расстреляла на своем поле дортмундскую «Боруссию (4:1), проведя, таким образом, генеральную репетицию перед встречей с «королевским клубом».

«Сливочные» также лидируют во внутреннем первенстве, однако у них не столь значительное преимущество над конкурентами, как у оппонента, — «всего» три очка при игре в запасе.

В субботу, 8 апреля, футболисты «Реала» сошлись в мадридском дебри с заклятыми врагами из «Атлетико» и не смогли удержать победу. На гол Пепе в начале второго тайма точным ударом на 85-й минуте встречи ответил самый звездный футболист «матрасников» Антуан Гризманн.

Особенно интересной эта пара выглядит в свете того факта, что главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти приехал в Мюнхен как раз из «Реала», так что большинство игроков «сливочных» он знает более чем хорошо.

Пикантности противостоянию добавляет и тот факт, что он был наставником главного тренера «королевского клуба» Зинедина Зидана в бытность того футболистом туринского «Ювентуса» с 1999-го по 2001 год.

«Атлетико» (Мадрид) — «Лестер Сити», начало в 21.45 мск.

В то время, пока «сливочные» будут гостить в Мюнхене, «Атлетико» на своем поле постарается сломить сопротивление ожившего «Лестера». В нынешнем сезоне команда потеряла много очков на старте и, по сути, лишилась возможности бороться за золотые медали, однако по весне набрала отличный ход и вполне может претендовать на победу в Лиге чемпионов, тем более, что «Барселона» уже одной ногой за бортом турнира, а мадридский «Реал» и «Бавария» неизбежно потеряют одного из бойков в нынешнем раунде.

«Лисы», в свою очередь, многое выиграли от отставки с поста главного тренера триумфатора минувшего сезона Клаудио Раньери.

После того как итальянский специалист покинул «Лестер», команда одержала пять побед кряду в чемпионате Англии и спаслась в Лиге чемпионом после неудачи в первой встречей с «Севильей».

Понятно, что фаворитом противостояния будут мадридцы, которые имеют куда больше еврокубкового опыта, нежели дебютировавшие в Лиге чемпионов победители чемпионата Англии. Тем не менее, недооценивать команду Крэйга Шекспира не стоит — набрав прошлогодние обороты, «Лестер» много забивает и не считается с авторитетами.

Любопытно, что «Лестер» остался единственным английским клубом в Лиге чемпионов, и у английских фанатов осталось не много повода для зарубежного вояжа. Тем более, что выезд в Мадрид вполне может стать для них последним в нынешнем еврокубковом сезоне. Упустить такую возможность британские фанаты, конечно, не могли.

Сразу восемь английских фанатов оказались за решеткой после столкновений с местной полицией.

Как сообщает The Telegraph, группа из 70 человек распивала алкогольные напитки в одном из кафе Мадрида, но неожиданно полиция стала всех разгонять. Болельщики в ответ стали бросать в противников бутылки. Пять человек, в том числе трое сотрудников правоохранительных органов, получили ушибы и порезы.

Этот эпизод стал второй серией противостояние мадридских полицейских с британскими болельщиками. Как сообщил ВВС 5 live, днем группа английских фанатов подверглась атаке со стороны полиции, при том, что, по заверению телеканала, абсолютно не нарушали правил общественного порядка.

«Болельщики остались с синяками, их били по голове, рукам и ногам. Все они остались шокированы»,

— сообщил журналист телеканала Фил Макки, оказавшийся очевидцем произошедшего.

«Боруссия» (Дортмунд) — «Монако», начало 19.45.

Матч между дортмундской «Боруссией» и «Монако» должен был состояться еще 11 апреля, однако в результате взрыва около автобуса хозяев поля, в результате которого пострадали испанский защитник Марк Бартра и сотрудник полиции, встреча была перенесена на следующий день и состоится сегодня, 12 апреля.