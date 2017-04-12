УЕФА отказался еще раз переносить игру «Боруссии» и «Монако»

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Ранее представители французского клуба обратились в УЕФА с предложением провести поединок не в среду, 12 апреля, а в ближайшую субботу.

Сегодня днем на официальной странице монегасков в Twitter появилось подтверждение того, что матч всё же состоится сегодня. Начало — в 19.45 по киевскому времени.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="fr" dir="ltr">⚠️ Le match aura bien lieu ce soir à 18h45. Déclarations du Vice-Président Vadim Vasilyev en vidéo à venir. <a href="https://twitter.com/hashtag/BVBASM?src=hash">#BVBASM</a> <a href="https://t.co/zNiHxphujC">pic.twitter.com/zNiHxphujC</a></p>— AS MONACO ?? (@AS_Monaco) <a href="https://twitter.com/AS_Monaco/status/852085745892438016">12 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>