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12 апреля 2017, 15:06 | Футбол: Еврокубки | УНИАН

УЕФА отказался еще раз переносить игру «Боруссии» и «Монако»

Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Монако» повторно переноситься не будет.

Французский клуб обращался с просьбой отложить поединок на субботу. Увеличить
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Ранее представители французского клуба обратились в УЕФА с предложением провести поединок не в среду, 12 апреля, а в ближайшую субботу.

Сегодня днем на официальной странице монегасков в Twitter появилось подтверждение того, что матч всё же состоится сегодня. Начало — в 19.45 по киевскому времени.

Встреча между «Боруссией» и «Монако» должна была состояться вчера, 11 апреля, но из-за взрывов возле клубного автобуса дортмундцев было принято решение перенести игру на следующий день.

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