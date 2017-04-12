УЕФА отказался еще раз переносить игру «Боруссии» и «Монако»
Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Монако» повторно переноситься не будет.
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Ранее представители французского клуба обратились в УЕФА с предложением провести поединок не в среду, 12 апреля, а в ближайшую субботу.
Сегодня днем на официальной странице монегасков в Twitter появилось подтверждение того, что матч всё же состоится сегодня. Начало — в 19.45 по киевскому времени.
Встреча между «Боруссией» и «Монако» должна была состояться вчера, 11 апреля, но
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