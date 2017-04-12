Глава МВД ФРГ посетит футбольный матч в Дортмунде, где днем ранее прогремел взрыв
БЕРЛИН, 12 апр — РИА Новости. Глава МВД Германии Томас де Мезьер в среду посетит футбольный матч в Дортмунде, где во вторник произошел взрыв около автобуса команды «Боруссия», сообщил журналистам представитель министерства Тобиас Плате.
Футбольный клуб «Боруссия» во вторник в Дортмунде должен был сыграть с «Монако» в рамках ¼ финала Лиги чемпионов. Чуть менее чем за час до игры около автобуса дортмундской команды, направлявшейся на стадион, произошел взрыв, пострадали футболист Марк Бартра и сопровождавший команду сотрудник полиции. Матч в итоге был отменен.
«Глава МВД решил сегодня из солидарности поехать в Дортмунд на игру», — сказал Плате.
Матч был перенесен на среду, он начнется в 19:45 мск.
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