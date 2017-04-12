МВД: Расследование ЧП со взрывом у автобуса «Боруссии» ведется во всех направлениях
БЕРЛИН, 12 апр — РИА Новости. Расследование инцидента с автобусом футбольного клуба «Боруссия» в Дортмунде ведется во всех направлениях, ни одна версия случившегося пока не исключена, сообщил представитель министерства внутренних дел ФРГ Тобиас Плате.
Футбольный клуб «Боруссия» во вторник в Дортмунде должен был сыграть с «Монако» в рамках ¼ финала Лиги чемпионов. Чуть менее чем за час до игры около автобуса дортмундской команды, направлявшейся на стадион, произошел взрыв, пострадали футболист Марк Бартра и сопровождавший команду сотрудник полиции. Матч в итоге был отменен.
«Расследование ведется во всех направлениях», — сказал Плате журналистам в Берлине. По его словам, рядом с местом происшествия была найдена записка.
«До сих пор при происшествиях с исламистским следом такого не было», — отметил представитель министерства.
Матч был перенесен среду, он начнется в 19:45 мск.
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