МВД: Расследование ЧП со взрывом у автобуса «Боруссии» ведется во всех направлениях

Футбольный клуб «Боруссия» во вторник в Дортмунде должен был сыграть с «Монако» в рамках ¼ финала Лиги чемпионов. Чуть менее чем за час до игры около автобуса дортмундской команды, направлявшейся на стадион, произошел взрыв, пострадали футболист Марк Бартра и сопровождавший команду сотрудник полиции. Матч в итоге был отменен.

«Расследование ведется во всех направлениях», — сказал Плате журналистам в Берлине. По его словам, рядом с местом происшествия была найдена записка.

«До сих пор при происшествиях с исламистским следом такого не было», — отметил представитель министерства.

Матч был перенесен среду, он начнется в 19:45 мск.