Полиция Германии усиленно готовится к матчам Лиги чемпионов по футболу

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Полиция Дортмунда уже с утра среды проверяет территорию арены «Сигнал Идуна Парк», эвакуирует неправильно припаркованные автомобили, а саперы со служебными собаками обследуют местность на предмет взрывчатых веществ. Администрация «Боруссии» обратилась к болельщикам с призывом заблаговременно прийти на стадион и запастись терпением, поскольку службы безопасности будут проводить тщательный личный досмотр всех гостей. Посетителей просят также оставить дома рюкзаки и сумки, проход с ними будет запрещен.

Правоохранительные органы Мюнхена также приняли решение усилить меры безопасности. Так, охрану стадиона будет обеспечивать около 500 полицейских. Кроме того, специалисты проверят на предмет взрывчатых веществ автобусы, на которых будут передвигаться футболисты, а также проконтролирую сами маршруты.

Вечером 11 апреля в Дортмунде возле автобуса «Боруссии» сработало три взрывных устройства, в результате пострадал испанский защитник Марк Бартра, у которого диагностировали перелом лучевой кости руки. Кроме того, офицер полиции, сопровождавший на мотоцикле автобус с командой, получил акустическую травму. Рядом с местом взрывов следователи обнаружили записку, предположительно, написанную злоумышленниками. Следователи не исключают версию теракта.