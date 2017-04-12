УЕФА усилит меры безопасности на всех матчах Лиги чемпионов в среду

Вечером 11 апреля в Дортмунде возле автобуса «Боруссии» сработало три взрывных устройства малой мощности. У автобуса выбило передние стекла, пострадали испанский защитник Марк Бартра, который сломал руку и полицейский, получивший акустическую травму.

«После инцидента прошлой ночью в Дортмунде УЕФА в сотрудничестве с полицией, службами безопасности, руководствами стадионов и клубов пересматривает меры безопасности для сегодняшних матчей. Процедуры обеспечения безопасности будут повышаться, где это необходимо», — сказано в сообщении.

«Несмотря на отсутствие какой-либо конкретной информации о какой-либо угрозе для сегодняшних матчей, мы хотели бы заверить команды, официальных лиц и болельщиков в том, что УЕФА всегда настаивает на самых высоких стандартах организации охраны и безопасности на футбольных матчах и что безопасность всех присутствующих на матчах, проводимых под эгидой УЕФА, является нашим высшим приоритетом», — отметили в пресс-службе.