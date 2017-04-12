УЕФА усилит меры безопасности на всех матчах Лиги чемпионов в среду
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Меры безопасности на всех матчах ¼ финала Лиги чемпионов по футболу, которые пройдут в среду, будут усилены. Об этом сообщает пресс- служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Вечером 11 апреля в Дортмунде возле автобуса «Боруссии» сработало три взрывных устройства малой мощности. У автобуса выбило передние стекла, пострадали испанский защитник Марк Бартра, который сломал руку и полицейский, получивший акустическую травму.
«После инцидента прошлой ночью в Дортмунде УЕФА в сотрудничестве с полицией, службами безопасности, руководствами стадионов и клубов пересматривает меры безопасности для сегодняшних матчей. Процедуры обеспечения безопасности будут повышаться, где это необходимо», — сказано в сообщении.
«Несмотря на отсутствие
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