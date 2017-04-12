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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29403200/
12 апреля 2017, 14:19 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

УЕФА усилит меры безопасности на всех матчах Лиги чемпионов в среду

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Меры безопасности на всех матчах ¼ финала Лиги чемпионов по футболу, которые пройдут в среду, будут усилены. Об этом сообщает пресс- служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Вечером 11 апреля в Дортмунде возле автобуса «Боруссии» сработало три взрывных устройства малой мощности. У автобуса выбило передние стекла, пострадали испанский защитник Марк Бартра, который сломал руку и полицейский, получивший акустическую травму.

«После инцидента прошлой ночью в Дортмунде УЕФА в сотрудничестве с полицией, службами безопасности, руководствами стадионов и клубов пересматривает меры безопасности для сегодняшних матчей. Процедуры обеспечения безопасности будут повышаться, где это необходимо», — сказано в сообщении.

«Несмотря на отсутствие какой-либо конкретной информации о какой-либо угрозе для сегодняшних матчей, мы хотели бы заверить команды, официальных лиц и болельщиков в том, что УЕФА всегда настаивает на самых высоких стандартах организации охраны и безопасности на футбольных матчах и что безопасность всех присутствующих на матчах, проводимых под эгидой УЕФА, является нашим высшим приоритетом», — отметили в пресс-службе.

Из-за взрывов матч «Боруссия» — «Монако», который должен был накануне состояться в Дортмунде, перенесли на 12 апреля. Он начнется в 19:45 мск. В 21:45 мск стартуют еще две встречи ¼ финала Лиги чемпионов — в Мюнхене между немецкой «Баварией» и испанским «Реалом», а также в Мадриде между испанским «Атлетико» и английским «Лестером».
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Новости Еврокубков

Полиция Германии усиленно готовится к матчам Лиги чемпионов по футболу

Полиция Германии усиленно готовится к матчам Лиги чемпионов по футболу

БЕРЛИН, 12 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Матчи ¼ финала Лиги чемпионов в Германии пройдут при повышенных мерах безопасности после совершенного накануне нападения на автобус с футболистами дортмундской «Боруссии». Как ожидается, во время матчей «Боруссия» — «Монако» в Дортмунде и «Бавария» (Германия) — «Реал» (Испания) в Мюнхене правоохранители усилят досмотр болельщиков и охрану как самих стадионов, так и футбольных команд.
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