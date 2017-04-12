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12 апреля 2017, 13:58 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

«Монако» окажет поддержку своим болельщикам, оставшимся в Дортмунде

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Монако» окажет поддержку своим болельщикам, решившим посетить перенесенный матч в Дортмунде. Об этом заявил вице-президент клуба Вадим Васильев, которого цитирует пресс-служба команды.

«Мы не хотим видеть такие позорные события, — сказал он. — Футбол не должен быть заложником лиц, организовавших взрыв. Хочу отдать должное всем нашим болельщикам за их безупречное поведение и поддержку. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы помочь тем, кто решил остаться прошлой ночью, чтобы посетить матч в среду вечером».

Вечером 11 апреля в Дортмунде возле автобуса «Боруссии» сработало три взрывных устройства малой мощности, в результате пострадали испанский футболист Марк Бартра и офицер полиции. Из-за этого первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Монако», который должен был состояться накануне, перенесли на 12 апреля. Игра пройдет при усиленных мерах безопасности на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в 19:45 мск.

Монако
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Новости Еврокубков

Полиция Германии усиленно готовится к матчам Лиги чемпионов по футболу

Полиция Германии усиленно готовится к матчам Лиги чемпионов по футболу

БЕРЛИН, 12 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Матчи ¼ финала Лиги чемпионов в Германии пройдут при повышенных мерах безопасности после совершенного накануне нападения на автобус с футболистами дортмундской «Боруссии». Как ожидается, во время матчей «Боруссия» — «Монако» в Дортмунде и «Бавария» (Германия) — «Реал» (Испания) в Мюнхене правоохранители усилят досмотр болельщиков и охрану как самих стадионов, так и футбольных команд.
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