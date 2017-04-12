«Монако» окажет поддержку своим болельщикам, оставшимся в Дортмунде

«Мы не хотим видеть такие позорные события, — сказал он. — Футбол не должен быть заложником лиц, организовавших взрыв. Хочу отдать должное всем нашим болельщикам за их безупречное поведение и поддержку. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы помочь тем, кто решил остаться прошлой ночью, чтобы посетить матч в среду вечером».

Вечером 11 апреля в Дортмунде возле автобуса «Боруссии» сработало три взрывных устройства малой мощности, в результате пострадали испанский футболист Марк Бартра и офицер полиции. Из-за этого первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Монако», который должен был состояться накануне, перенесли на 12 апреля. Игра пройдет при усиленных мерах безопасности на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в 19:45 мск.