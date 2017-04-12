«Монако» окажет поддержку своим болельщикам, оставшимся в Дортмунде
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Монако» окажет поддержку своим болельщикам, решившим посетить перенесенный матч в Дортмунде. Об этом заявил
вице-президент клуба Вадим Васильев, которого цитирует пресс-служба команды.
«Мы не хотим видеть такие позорные события, — сказал он. — Футбол не должен быть заложником лиц, организовавших взрыв. Хочу отдать должное всем нашим болельщикам за их безупречное поведение и поддержку. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы помочь тем, кто решил остаться прошлой ночью, чтобы посетить матч в среду вечером».
Вечером 11 апреля в Дортмунде возле автобуса «Боруссии» сработало три взрывных устройства малой мощности, в результате пострадали испанский футболист Марк Бартра и офицер полиции.
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