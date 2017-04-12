Футболистов «Реала» призвали сесть подальше от окон при поездке в автобусе по Мюнхену
МАДРИД, 12 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Немецкая полиция встретилась с представителями службы безопасности мадридского «Реала», чтобы уведомить их об изменении протокола по безопасности после взрыва у автобуса с футболистами дортмундской «Боруссии». Об этом сообщила газета Mundo.
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Первый матч ¼ финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Реал» начнется в 21:45 мск в Мюнхене. Отмечается, что на этот раз автобус, в котором будут ехать игроки мадридского клуба, сопроводит немецкая полиция. Кроме того, футболистам «Реала» рекомендовано не высовываться из окон транспортного средства и, по возможности, сидеть подальше от стекол.
Вечером 11 апреля в Дортмунде возле автобуса «Боруссии» сработало три взрывных устройства, в результате пострадал испанский защитник Марк Бартра, у которого диагностировали перелом лучевой кости руки. Кроме того, офицер полиции, сопровождавший на мотоцикле автобус с командой, получил акустическую травму. Рядом с местом взрывов следователи обнаружили записку, предположительно, написанную злоумышленниками.
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