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12 апреля 2017, 13:47 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Футболистов «Реала» призвали сесть подальше от окон при поездке в автобусе по Мюнхену

МАДРИД, 12 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Немецкая полиция встретилась с представителями службы безопасности мадридского «Реала», чтобы уведомить их об изменении протокола по безопасности после взрыва у автобуса с футболистами дортмундской «Боруссии». Об этом сообщила газета Mundo.

Автобус с футболистами мадридского клуба будет охранять полиция. Увеличить
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Первый матч ¼ финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Реал» начнется в 21:45 мск в Мюнхене. Отмечается, что на этот раз автобус, в котором будут ехать игроки мадридского клуба, сопроводит немецкая полиция. Кроме того, футболистам «Реала» рекомендовано не высовываться из окон транспортного средства и, по возможности, сидеть подальше от стекол.

Вечером 11 апреля в Дортмунде возле автобуса «Боруссии» сработало три взрывных устройства, в результате пострадал испанский защитник Марк Бартра, у которого диагностировали перелом лучевой кости руки. Кроме того, офицер полиции, сопровождавший на мотоцикле автобус с командой, получил акустическую травму. Рядом с местом взрывов следователи обнаружили записку, предположительно, написанную злоумышленниками.

Из-за взрывов первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Монако», который должен был накануне состояться в Дортмунде, перенесли на 12 апреля. Он пройдет на арене «Сигнал Идуна Парк» в среду в 18:45 (19:45 мск). После произошедшего полиция усилила охрану обеих команд, а также приняла решение усилить меры безопасности на стадионе.

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Новости Еврокубков

Полиция Германии усиленно готовится к матчам Лиги чемпионов по футболу

Полиция Германии усиленно готовится к матчам Лиги чемпионов по футболу

БЕРЛИН, 12 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Матчи ¼ финала Лиги чемпионов в Германии пройдут при повышенных мерах безопасности после совершенного накануне нападения на автобус с футболистами дортмундской «Боруссии». Как ожидается, во время матчей «Боруссия» — «Монако» в Дортмунде и «Бавария» (Германия) — «Реал» (Испания) в Мюнхене правоохранители усилят досмотр болельщиков и охрану как самих стадионов, так и футбольных команд.
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