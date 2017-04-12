Васильев: Футбол не должен стать заложником устроивших взрыв у автобуса «Боруссии»
МОСКВА, 12 апр —
Р-Спорт. Футбол не должен стать заложником людей, устроивших взрыв у автобуса дортмундской «Боруссии», заявил вице-президент «Монако» Вадим Васильев.
Первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов «Боруссия» — «Монако», который должен был состояться в Дортмунде во вторник, был перенесен
«Прежде всего, хочу поддержать “Боруссию” и Бартру. Случившееся — отвратительно. Футбол будет сильнее, чем этот гнусный акт. Конечно, условия для игры сложные, но футбол не должен быть заложником этих людей. УЕФА, “Боруссия” и мы находимся на одной линии», — цитирует Васильева сайт «Монако».
Матч был перенесен со вторника на среду, встреча начнется в 19:45 мск.
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