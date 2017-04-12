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12 апреля 2017, 13:52 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Васильев: Футбол не должен стать заложником устроивших взрыв у автобуса «Боруссии»

МОСКВА, 12 апр — Р-Спорт. Футбол не должен стать заложником людей, устроивших взрыв у автобуса дортмундской «Боруссии», заявил вице-президент «Монако» Вадим Васильев.

Первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов «Боруссия» — «Монако», который должен был состояться в Дортмунде во вторник, был перенесен из-за взрывов у автобуса немецкого клуба чуть менее чем за час до игры. В результате инцидента повреждения получил защитник дортмундцев Марк Бартра, которому позже была сделана операция.

«Прежде всего, хочу поддержать “Боруссию” и Бартру. Случившееся — отвратительно. Футбол будет сильнее, чем этот гнусный акт. Конечно, условия для игры сложные, но футбол не должен быть заложником этих людей. УЕФА, “Боруссия” и мы находимся на одной линии», — цитирует Васильева сайт «Монако».

Матч был перенесен со вторника на среду, встреча начнется в 19:45 мск.

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Полиция Германии усиленно готовится к матчам Лиги чемпионов по футболу

Полиция Германии усиленно готовится к матчам Лиги чемпионов по футболу

БЕРЛИН, 12 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Матчи ¼ финала Лиги чемпионов в Германии пройдут при повышенных мерах безопасности после совершенного накануне нападения на автобус с футболистами дортмундской «Боруссии». Как ожидается, во время матчей «Боруссия» — «Монако» в Дортмунде и «Бавария» (Германия) — «Реал» (Испания) в Мюнхене правоохранители усилят досмотр болельщиков и охрану как самих стадионов, так и футбольных команд.
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