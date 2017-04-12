Васильев: Футбол не должен стать заложником устроивших взрыв у автобуса «Боруссии»

Первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов «Боруссия» — «Монако», который должен был состояться в Дортмунде во вторник, был перенесен из-за взрывов у автобуса немецкого клуба чуть менее чем за час до игры. В результате инцидента повреждения получил защитник дортмундцев Марк Бартра, которому позже была сделана операция.

«Прежде всего, хочу поддержать “Боруссию” и Бартру. Случившееся — отвратительно. Футбол будет сильнее, чем этот гнусный акт. Конечно, условия для игры сложные, но футбол не должен быть заложником этих людей. УЕФА, “Боруссия” и мы находимся на одной линии», — цитирует Васильева сайт «Монако».

Матч был перенесен со вторника на среду, встреча начнется в 19:45 мск.