Ватцке: «Боруссия» будет играть в матче ЛЧ с «Монако» против террора и для Бартры
МОСКВА, 12 апр —
Р-Спорт. Дортмундская «Боруссия» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Монако» будет играть против террора и для защитника команды Марка Бартры, получившего перелом лучевой кости в результате взрыва рядом с клубным автобусом, заявил генеральный директор немецкого клуба Ханс-Йоахим Ватцке.
Матч четвертьфинала Лиги чемпионов «Боруссия» — «Монако», который должен был пройти в Дортмунде во вторник, был перенесен на среду
«Это, пожалуй, самая сложная ситуация, в которой мы оказались за последние десятилетия. Сегодня мы будем играть не только за себя, но и за всех, будь то “Боруссия”, “Шальке” или “Байер”. Мы должны показать, что террор и насилие никогда не будут определять наши действия. И конечно, мы играем для Бартры, который хочет увидеть победу своей команды», — цитирует Ватцке сайт «Боруссии».
«Я попросил команду показать обществу, что мы не уступим террору. Мы просим всех болельщиков “Боруссии” о мощной поддержке нашей команды сегодня в течение всех 90 минут», — сказал Ватцке.
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