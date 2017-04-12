Ватцке: «Боруссия» будет играть в матче ЛЧ с «Монако» против террора и для Бартры

Матч четвертьфинала Лиги чемпионов «Боруссия» — «Монако», который должен был пройти в Дортмунде во вторник, был перенесен на среду из-за взрывов у автобуса немецкого клуба чуть менее чем за час до игры. В результате инцидента Бартра получил перелом лучевой кости.

«Это, пожалуй, самая сложная ситуация, в которой мы оказались за последние десятилетия. Сегодня мы будем играть не только за себя, но и за всех, будь то “Боруссия”, “Шальке” или “Байер”. Мы должны показать, что террор и насилие никогда не будут определять наши действия. И конечно, мы играем для Бартры, который хочет увидеть победу своей команды», — цитирует Ватцке сайт «Боруссии».

«Я попросил команду показать обществу, что мы не уступим террору. Мы просим всех болельщиков “Боруссии” о мощной поддержке нашей команды сегодня в течение всех 90 минут», — сказал Ватцке.