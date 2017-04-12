Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29402096/
12 апреля 2017, 12:57 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Ватцке: «Боруссия» будет играть в матче ЛЧ с «Монако» против террора и для Бартры

МОСКВА, 12 апр — Р-Спорт. Дортмундская «Боруссия» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Монако» будет играть против террора и для защитника команды Марка Бартры, получившего перелом лучевой кости в результате взрыва рядом с клубным автобусом, заявил генеральный директор немецкого клуба Ханс-Йоахим Ватцке.

Матч четвертьфинала Лиги чемпионов «Боруссия» — «Монако», который должен был пройти в Дортмунде во вторник, был перенесен на среду из-за взрывов у автобуса немецкого клуба чуть менее чем за час до игры. В результате инцидента Бартра получил перелом лучевой кости.

«Это, пожалуй, самая сложная ситуация, в которой мы оказались за последние десятилетия. Сегодня мы будем играть не только за себя, но и за всех, будь то “Боруссия”, “Шальке” или “Байер”. Мы должны показать, что террор и насилие никогда не будут определять наши действия. И конечно, мы играем для Бартры, который хочет увидеть победу своей команды», — цитирует Ватцке сайт «Боруссии».

«Я попросил команду показать обществу, что мы не уступим террору. Мы просим всех болельщиков “Боруссии” о мощной поддержке нашей команды сегодня в течение всех 90 минут», — сказал Ватцке.

Боруссия Д
Новости Матчи Состав Статистика
Монако
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

ФК «Боруссия» проводит тренировку перед вечерней игрой ЛЧ при усиленной охране

БЕРЛИН, 12 апр — РИА Новости. Футболисты дортмундской «Боруссии» в среду собрались на тренировку перед вечерней игрой ¼ финала Лиги чемпионов против «Монако» при усиленной охране, сообщает агентство DPA.
Еще 7 новостей  Все новости
10 апреля

Жулин посоветовал Тарасовой не поносить российских фигуристов

Норвежский лыжник: раньше я шутил про предложение Путина, а сейчас задумался

Там, где действительно тает лед: горячая Ice girl из Уфы