ФК «Боруссия» проводит тренировку перед вечерней игрой ЛЧ при усиленной охране
БЕРЛИН, 12 апр — РИА Новости. Футболисты дортмундской «Боруссии» в среду собрались на тренировку перед вечерней игрой ¼ финала Лиги чемпионов против «Монако» при усиленной охране, сообщает агентство DPA.
Меры безопасности на территории, где проходят тренировки, усилены, наряды полиции патрулируют местность. К тренировочному комплексу пришли журналисты и несколько фанатов команды.
Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Монако» должен был пройти во вторник в Дортмунде. Чуть менее чем за час до игры около автобуса дортмундской команды, направлявшейся на стадион, произошел взрыв, пострадали защитник «Боруссии» Марк Бартра и сопровождавший команду сотрудник полиции. Позже полиция города сообщила, что рядом с автобусом произошли три взрыва. На месте взрывов было найдено письмо, содержащее указание на исламистский след, специалисты его проверяют.
Матч был перенесен на среду, встреча начнется в 19:45 мск.
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