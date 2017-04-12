ФК «Боруссия» проводит тренировку перед вечерней игрой ЛЧ при усиленной охране

Меры безопасности на территории, где проходят тренировки, усилены, наряды полиции патрулируют местность. К тренировочному комплексу пришли журналисты и несколько фанатов команды.

Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Монако» должен был пройти во вторник в Дортмунде. Чуть менее чем за час до игры около автобуса дортмундской команды, направлявшейся на стадион, произошел взрыв, пострадали защитник «Боруссии» Марк Бартра и сопровождавший команду сотрудник полиции. Позже полиция города сообщила, что рядом с автобусом произошли три взрыва. На месте взрывов было найдено письмо, содержащее указание на исламистский след, специалисты его проверяют.

Матч был перенесен на среду, встреча начнется в 19:45 мск.