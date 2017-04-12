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12 апреля 2017, 12:42 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Глава DFB надеется, что виновные во взрыве у автобуса «Боруссии» будут найдены

МОСКВА, 12 апр — Р-Спорт. Глава Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель надеется, что виновные во взрыве вблизи автобуса дортмундской «Боруссии» будут найдены и привлечены к ответственности в кратчайшие сроки.

Матч четвертьфинала Лиги чемпионов «Боруссия» — «Монако», который должен был пройти в Дортмунде во вторник, был перенесен на среду из-за взрывов у автобуса немецкого клуба чуть менее чем за час до игры. В результате инцидента порезы руки получил защитник «Боруссии» Марк Бартра.

Гриндель в среду должен был посетить матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Реал» в Мюнхене, но из-за произошедшего глава DFB будет присутствовать на игре в Дортмунде.

«Для меня, как президента DFB, лично важно быть сегодня в Дортмунде и подтвердить сплоченность немецкого футбола и “Боруссии”. Я желаю скорейшего выздоровления Бартре и сил команде в сегодняшней игре. Надеюсь, что лица, ответственные за эту атаку, будут быстро найдены и привлечены к ответственности. Футбольная семья должна выйти за рамки соперничества и продемонстрировать сплоченность в такой момент», — цитирует Гринделя сайт DFB.

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БЕРЛИН, 12 апр — РИА Новости. Футболисты дортмундской «Боруссии» в среду собрались на тренировку перед вечерней игрой ¼ финала Лиги чемпионов против «Монако» при усиленной охране, сообщает агентство DPA.
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