Глава DFB надеется, что виновные во взрыве у автобуса «Боруссии» будут найдены

Матч четвертьфинала Лиги чемпионов «Боруссия» — «Монако», который должен был пройти в Дортмунде во вторник, был перенесен на среду из-за взрывов у автобуса немецкого клуба чуть менее чем за час до игры. В результате инцидента порезы руки получил защитник «Боруссии» Марк Бартра.

Гриндель в среду должен был посетить матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Реал» в Мюнхене, но из-за произошедшего глава DFB будет присутствовать на игре в Дортмунде.

«Для меня, как президента DFB, лично важно быть сегодня в Дортмунде и подтвердить сплоченность немецкого футбола и “Боруссии”. Я желаю скорейшего выздоровления Бартре и сил команде в сегодняшней игре. Надеюсь, что лица, ответственные за эту атаку, будут быстро найдены и привлечены к ответственности. Футбольная семья должна выйти за рамки соперничества и продемонстрировать сплоченность в такой момент», — цитирует Гринделя сайт DFB.