Сливки общества против черной бестии. Хроника битв между «Баварией» и «Реалом»

С 2000 по 2014 год «Бавария» и «Реал» сыграли между собой в рамках Лиги чемпионов 16 раз. На этом временном промежутке восемь побед одержали мюнхенцы, семь — мадридцы, и один матч завершился вничью. Едва ли можно представить себе более интригующее и бескомпромиссное противостояние, напоминающее о себе снова и снова.

Конечно, признанные гранды континентального футбола пересекались на решающих стадиях еврокубков и раньше. Так, в розыгрыше Кубка чемпионов-1975/76 дубль Герда Мюллера позволил «Баварии» сломить сопротивление «сливочных» на стадии полуфинала. А в 1987 и 1988 годах команды обменялись нокаутирующими ударами.

Но именно в 21-м веке соперничество между флагманами немецкого и испанского футбола приобрело контекст своеобразного дерби и даже некую идеологическую окраску. В Мадриде «Баварию» опасливо и почтительно именуют «La Bestia Negra» (Черная бестия), отдавая должное боевому духу и четкой клубной организации многолетнего соперника.

А в Мюнхене баталии с «Реалом» всякий раз вызывают колоссальный ажиотаж. Примечательный факт: до постройки «Альянц Арены» (2005 г.) болельщики «Баварии» крайне неохотно приходили на домашний стадион. Даже когда команда Оттмара Хитцфельда, ведомая Штефаном Эффенбергом, Мехметом Шоллем и Оливером Каном наводила ужас на всю футбольную Европу. Однако на играх с мадридцами трибуны «Олимпиаштадионы» всегда были заполнены до отказа, билеты выкупались заранее, а фанаты стремились представить незабываемый перфоманс.

Уже 20 лет в Германии «Баварию» при случае называют «ФК Голливуд», намекая на порой непростые отношения, складывающиеся между звездными игроками, тренерами и клубными боссами. Но по сравнению с тем, что регулярно происходит в «Реале» — мелодрамы «красных» тянут в лучшем случае на сельскую киностудию.

Интересно, что при всей регулярности баталий клубы ни разу не сходились в финалах еврокубков: только на подступах к ним. И нельзя не отметить, что силы обеих команд в очных противостояниях словно удваиваются на домашних аренах.

Освежим в памяти самые яркие страницы противостояния титанов.

Результаты всех официальных матчей между «Баварией» и «Реалом»

2001 Его левая нога

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Бавария» погасила старый счет, выбив из турнира «Манчестер Юнайтед» (1:0, 2:1), и вышла на королевский клуб. Хитцфельд выпустил на газон «Сантьяго Бернабеу» сразу пять защитников (Саньоль, Линке, Куффур, Андерссон, Лизаразю), центр поля забетонировали Эффенберг и Йенс Йеремис. Такая предосторожность не была излишней, ведь в распоряжении Висенте Дель Боске находились Роберто Карлос, Рауль, Гути, Луиш Фигу… Весь матч хозяева поля осаждали штрафную площадь баварцев, но те упорно не гнулись под давлением. Лучшие моменты для взятия ворот упустил рослый стоппер «Реала» Иван Эльгера.

А развязка наступила на 55-й минуте. Форвард Джоване Элбер далеко не сразу адаптировался к немецкой бундеслиге. Одно время к нему даже прилипло обидное прозвище «Деревянный башмак». Но затем бразилец стал для «Баварии» поистине незаменимым наконечником копья. При этом Элбер крайне редко забивал левой ногой и ударами с дальней дистанции. И вот, в решающий момент Джоване исполнил и то, и другое! Укротив непростой мяч, нападающий хлестко пробил с лета, что стало полной неожиданностью для 19-летнего Икера Касильяса. Воспитанник «Реала», необходимость безграничного доверия к которому в то время была отнюдь не очевидной (конкретно после этой игры на Дель Боске обрушился вал критики), этот удар явно прозевал.

Но самое удивительное заключается в том, что 10 дней до игры в Мадриде Джоване Элбер перенес сложную хирургическую операцию на левом колене.

Элберу доводилось эффектно забивать «Реалу» и раньше.

Ответный матч «Бавария» также выиграла (2:1) и вышла в финал, где одолела «Валенсию» в серии пенальти и впервые за 25 лет завоевала Кубок чемпионов.

2002 Двое из ларца

Мадрид реваншировался уже на следующий год, в четвертьфинале ЛЧ. Но первый раунд дуэли снова остался за немцами. Уступая по ходу встречи в Мюнхене, хозяева на 72-й минуте получили право на 11-метровый. К точке подошел капитан команды. И «железный человек», «тигр» Штефан Эффенберг не смог реализовать этот пенальти!

Харизматический лидер «красных» не был бы самим собой, если б 10 минут спустя не поразил ворота Сесара Санчеса с игры. В эмоциональном порыве Эффенберг и Кан принялись неистово кричать друг на друга, поддерживая абсолютно зверское выражение на лицах. В этот момент чемпионы Германии обрели множество новых болельщиков по всему миру.

Благодаря голу новичка команды Клаудио Писарро на 88-й минуте «Бавария» оформила волевую победу, но затем провалила ответную игру в Испании (0:2 без малейших шансов на успех).

2007 Средний палец «хулигана»

На этот раз команды столкнулись уже на стадии 1/8 финала. В первой встрече на «Бернабеу» мадридцы сделали весомый задел благодаря дублю Рауля, но на 88-й минуте ворота Касильяса поразил Марк ван Боммель. Центральный хавбек сделал счет вполне приемлемым для «Баварии» — 2:3. Голландец отметил свой гол в провокационной манере, что имело логичное объяснение: еще совсем недавно Марк защищал цвета «Барселоны».

Именно это взятие ворот оказалось решающим в данном противостоянии. Ответную игру на «Альянц Арене» мюнхенцы выиграли — 2:1, и она также вошла в историю турнира. Соотечественник ван Боммеля Рой Макаай открыл счет уже на 11-й секунде! Никому не удавалось отличиться в матчах Лиги чемпионов быстрее.

2012 «Особенный» на коленях

Победа в чемпионате Испании 2011/12 сопровождалась рядом рекордов, которые установил «Реал»: 100 набранных очков, 32 победы в 38 матчах, 121 забитый гол, разница забитых и пропущенных мячей +89, 20 крупных побед, 16 побед в гостях….

Трудно было предположить, что всего через год Жозе Моуринью покинет Мадрид со скандалом, испортив отношения практически со всеми подопечными и руководителями клуба.

Но на пути триумфа команды португальца в Лиге чемпионов встала «Бавария», стабилизированная опытнейшим Юппом Хайнкесом (в 1998 году он выиграл этот титул с «Реалом»). Соперники обменялись домашними победами с одинаковым счетом 2:1, а в серии пенальти испанскому клубу не помогло даже выразительное обращение Моуринью к небесам.

2014 Первый блин Пепа

Дебютный сезон Хосепа Гвардиолы в стане «красных» пошел под откос стараниями «Реала» Карло Анчелотти. Конечно, существует негласное правило, согласно которому действующий обладатель Кубка чемпионов обречен на неудачу в следующем розыгрыше трофея. Но ведь и проиграть можно по-разному!

После поражения 0:1 в Мадриде баварцы не без оснований рассчитывали отыграться в родных стенах, но вместо этого королевский клуб одержал свою первую в истории победу в Мюнхене — 4:0. Антигерой серии пенальти 2012-го года Серхио Рамос оформил дубль уже к 20-й минуте, сняв все вопросы об исходе дуэли.

Прошло три года, и теперь задача Анчелотти развернулась на 180 градусов. Ему, как и опорному хавбеку Хаби Алонсо, предстоит найти аргументы против мадридского гранда.