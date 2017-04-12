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12 апреля 2017, 12:01 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Фанаты «Лестера» подверглись атаке со стороны мадридской полиции

Несколько болельщиков «Лестер Сити» пострадали от рук мадридской полиции в преддверии первого матча ¼ финала Лиги чемпионов с «Атлетико», который состоится сегодня, 12 апреля.

Как сообщает ВВС 5 live, группа английских болельщиков просто гуляла по городу, когда подверглась атаке со стороны полиции. Работник канала Фил Макки рассказал, что стражи правопорядка избили фанатов, которые абсолютно не нарушали правил общественного порядка.

«Болельщики остались с синяками, их били по голове, рукам и ногам. Все они остались шокированы», — сообщил журналист.

Лестер
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