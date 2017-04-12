«Бавария» vs «Реал»: ученик против учителя

СЫГРАЕТ ЛИ С «РЕАЛОМ» ЛЕВАНДОВСКИ?

«Бавария» — «Реал»! Более сверкающей и престижной вывески в еврокубковых дуэлях, пожалуй, не придумаешь. Хотя бы потому, что именно эти два суперклуба возглавляют «вечную» турнирную таблицу главного европейского клубного соревнования. На самой вершине — мадридцы. В поединках Кубка европейских чемпионов и родившейся потом из него Лиги чемпионов «Реал» провел 403 матча (239 побед, 72 ничьих, 92 поражения) и по трехочковой системе набрал 789 очков (эти и дальнейшие показатели без учета нынешних четвертьфиналов). У идущих сразу за лидером мюнхенцев 313 встреч (178 — 66 — 69) и 600 очков. Только потом следуют такие гранды, как «Барселона» (278 игр, 549 очков), «МЮ» (251 — 474), «Ювентус» (242 — 421), «Милан» (241 — 418)….

Футбол Лига чемпионов 2016/2017 1/4 финала, 12.04.2017, 21:45 -:- Бавария Реал

И еще один факт. За выход в четверку лучших сразятся лидеры обоих сильнейших сегодня по рейтингу УЕФА европейских чемпионатов. Наконец, чтобы покончить с цифирью, заметим: «Королевский клуб» и «черная бестия», как называют в Мадриде «Баварию», пересекаются в плей-офф еврокубков в 11-й раз (всегда — в турнире чемпионов), и никто на континенте не сталкивался лбами чаще. При этом каждая из команд в предыдущих 10 междусобойчиках по пять раз проходила дальше. Лишь однажды клубы наткнулись друг на друга в групповой стадии (в сезоне-1999/2000). Тогда сильнее оказались мюнхенцы, дважды разбившие «Реал» — 4:1 и 4:2. Однако потом, в полуфинале этого турнира успех праздновали мадридцы (2:0, 1:2).

Ажиотаж вокруг матча не только из-за заоблачного статуса оппонентов, предвкушения звездных (точнее — суперзвездных) «войн», грандиозного футбольного зрелища. Пикантность предстоящей схватке придает и наличие в обеих командах «засланных казачков». В «Реале» это, конечно, Кроос, отыгравший в «Баварии» шесть с половиной лет и в 2014-м перебравшийся в Мадрид, где, как и в Мюнхене, взял «чашку» Лиги чемпионов.

Сам футболист прекрасно понимает, что ждет его с партнерами на «Альянц-Арене»: «Я знаю уровень баварских игроков и тренера. “Бавария” и Анчелотти — опасная комбинация». Говоря о наставнике мюнхенцев, Кроос подчеркивает: мол, тот подводит команды к важным матчам в таком состоянии, что они показывают самую лучшую свою игру.

Это наверняка известно и другим мадридцам, которым Анчелотти подарил в 2014-м столь желанную десятую победу в Лиге чемпионов. Тогда, напомним, благодаря выдающейся тренерской работе итальянца «Реал» разбил в полуфинале как раз «Баварию» — 1:0 и 4:0. Но уже после следующего сезона Анчелотти указали на дверь. Теперь, понятно, тренер хотел бы с президентом «Реала» Флорентино Пересом поквитаться. Тем более во главе «Баварии». А заодно добиться того, чего не удалось за три года предшественнику в Мюнхене Гвардьоле — выбить в плей-офф испанский клуб.

Еще одна хорошо знакомая всем фигура — Хаби Алонсо, пришедший в «Баварию» как раз из «Реала», за который хавбек провел пять сезонов. Тогда, в 2014-м после «десимы» это была своеобразная рокировка испанца с Кроосом. В Мюнхене Хаби Алонсо освоился очень быстро и стал сначала в команде Гвардьолы, а теперь и Анчелотти важнейшим звеном. Узнав о жребии, 35-летний игрок заметил, что для него это, естественно, особенные матчи, и он рад еще раз сыграть в Мадриде. Потом добавил уже как настоящий баварец: мол, на «Альянц-Арене» мы перед своей публикой хотим добиться хорошего результата, вообще отлично знаем мадридскую команду и будем к дуэли с ней готовы. Стоит отметить, авторитет заканчивающего летом игровую карьеру Хаби Алонсо нынче таков, что кое-кто прочит его даже в спортивные директоры «Баварии». К слову, после ухода Заммера и отказа Лама, который летом тоже повесит бутсы на гвоздь, эта должность в мюнхенском клубе вакантна.

Но в данный момент это, конечно, не самая животрепещущая для баварцев тема. В субботнем поединке с дортмундской «Боруссией» (4:1) Роберт Левандовски сделал дубль, выйдя с 26 голами в лидеры бомбардирской гонки бундеслиги, но получил ушиб плеча и досрочно покинул поле. Во вторник поляк, который еще в составе черно-желтых в 2013-м в полуфинале Лиги чемпионов забил «Реалу» четыре гола (4:1), тренировался лишь 20 минут. На пресс-конференции Анчелотти сообщил, что решение о том, сыграет ли против мадридцев Левандовски, будет принято в день матча. Тренер также подчеркнул: если у игрока будут боли, он играть не будет. Потом добавил: мол, это ничего не изменит в нашей стратегии, в нашей уверенности в себе.

Увы, Левандовски — не единственная проблема баварцев. С «Реалом» точно не сыграет центральный защитник Хуммельс, повредивший в воскресенье на тренировке голеностоп. Хорошо, хоть вернулся в строй Боатенг, который в ноябре выбыл из-за травмы почти на четыре месяца. Но в какой форме он будет против Криштиану Роналду и компании? К счастью для «Баварии», в последние дни с командой уже тренировались Нойер (29 марта вратарь перенес операцию на голеностопе) и Мюллер, получивший удар по ноге в матче 26-го тура с «Аугсбургом». Если Левандовски в среду на поле не выйдет, последний, не исключено, может сыграть на острие баварской атаки.

Ефим ШАИНСКИЙ.

У «РЕАЛА» ПРОБЛЕМЫ В ОБОРОНЕ.

Мадридский «Реал», действующий победитель Лиги чемпионов, оказался явным андердогом на четвертьфинальной стадии турнира. Тройка ВВС в составе Бэйла, Бензема и Криштиану Роналду уже давно не блещет, а Кейлор Навас в своих 13 последних матчах ни разу не сохранял ворота «сухими».

Проблемы в обороны — главная головная боль для Зинедина Зидана перед игрой в Мюнхене. Мадридский клуб пропускал голы в каждом из восьми своих матчей в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Да и в национальном чемпионате «Реал» получает в свои ворота более одного мяча в среднем за матч. Мало того, что оборона мадридцев не отличает надежностью в принципе, так вдобавок все потери в составе, которые есть сейчас у команды, пришлись именно на защитную линию.

Мадридское дерби стоило «Реалу» травмированного Пепе. Стоило португальскому защитнику забить свой первый гол с сентября, как через несколько минут он столкнулся с Кроосом так, что поломал два ребра и выбыл из строя примерно на месяц. Сама по себе потеря Пепе не была бы критичной, но одновременно в лазарете на долгий срок оказался еще и его конкурент за место в основе — француз Варан. На два матча против «Баварии» в расположении Зинедина Зидана осталось лишь два центральных защитника — Серхио Рамос и Начо, чья ошибка в мадридском дерби стоила «Реалу» потери двух очков. Между тем с Рамосом на поле «Королевский клуб» в этом сезоне пропускает каждый гол в два с лишним раза чаще, чем в отсутствие капитана. И пусть испанец компенсирует ошибки в обороне массой голов в чужие ворота, но крепости обороне «Реала» это не прибавляет — перед встречей с Левандовски, Роббеном, Мюллером, Рибери и прочими баварскими звездами.

Более того, Серхио Рамос находится на расстоянии одной желтой карточки от дисквалификации. Если капитан «Реала» получит предупреждение в Мюнхене, то он будет вынужден пропустить ответный полуфинал в Мадриде, и это станет фатальной потерей с учетом травм Пепе и Варана. Так что капитан будет вынужден играть в Мюнхене предельно осторожно.

Вдобавок повреждение в мадридском дерби получил еще и Карвахаль, которому пришлось пропустить пару тренировок. Скорее всего, основной правый защитник «Реала» все же сыграет в Мюнхене, но будет ли он в оптимальном форме — большой вопрос.

Одним из ключевых противостояний в игре станет встреча двух 14-ых номеров — Касемиру и Хаби Алонсо. Бразильский опорник «Реала» проводит очередной блестящий сезон, равно как и баварский экс-полузащитник «Реала». Для испанского ветерана это последняя погоня за Кубком чемпионов, который он уже выигрывал с «Ливерпулем» и «Реалом». В конце этого сезона Хаби Алонсо завершает карьеру, и как бы было красиво, чтобы последним матчем для чемпиона мира и Европы стал еще один финал Лиги чемпионов — с уже третьим клубом. Этого бы наверняка искреннее желали и бывшие партеры хавбека по «Реалу» — но только не сейчас, когда «Бавария» и «Реал» вынуждены сражаться между собой за единственную путевку в полуфинал.

Александр ВИШНЕВСКИЙ.

БАВАРИЯ — РЕАЛ.

Сегодня. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена». 21.35 (Матч ТВ — 21.35).

ПОТЕРИ.

Хуммельс (травм.).

Варан, Пепе (травм.), Фабиу Коэнтрау (под вопросом).

Судья: Риццоли (Италия).