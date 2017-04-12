«Бавария» vs «Реал»: ученик против учителя
Корреспонденты «СЭ» — о главном четвертьфинальном противостоянии Лиги чемпионов.
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СЫГРАЕТ ЛИ С «РЕАЛОМ» ЛЕВАНДОВСКИ?
«Бавария» — «Реал»! Более сверкающей и престижной вывески в еврокубковых дуэлях, пожалуй, не придумаешь. Хотя бы потому, что именно эти два суперклуба возглавляют «вечную» турнирную таблицу главного европейского клубного соревнования. На самой вершине — мадридцы. В поединках Кубка европейских чемпионов и родившейся потом из него Лиги чемпионов «Реал» провел 403 матча (239 побед, 72 ничьих, 92 поражения) и по трехочковой системе набрал 789 очков (эти и дальнейшие показатели без учета нынешних четвертьфиналов). У идущих сразу за лидером мюнхенцев 313 встреч (178 — 66 — 69) и 600 очков. Только потом следуют такие гранды, как «Барселона» (278 игр, 549 очков), «МЮ» (251 — 474), «Ювентус» (242 — 421), «Милан» (241 — 418)….
И еще один факт. За выход в четверку лучших сразятся лидеры обоих сильнейших сегодня по рейтингу УЕФА европейских чемпионатов. Наконец, чтобы покончить с цифирью, заметим: «Королевский клуб» и «черная бестия», как называют в Мадриде «Баварию», пересекаются в
Ажиотаж вокруг матча не только
Сам футболист прекрасно понимает, что ждет его с партнерами на «Альянц-Арене»: «Я знаю уровень баварских игроков и тренера. “Бавария” и Анчелотти — опасная комбинация». Говоря о наставнике мюнхенцев, Кроос подчеркивает: мол, тот подводит команды к важным матчам в таком состоянии, что они показывают самую лучшую свою игру.
Это наверняка известно и другим мадридцам, которым Анчелотти подарил в 2014-м столь желанную десятую победу в Лиге чемпионов. Тогда, напомним, благодаря выдающейся тренерской работе итальянца «Реал» разбил в полуфинале как раз «Баварию» — 1:0 и 4:0. Но уже после следующего сезона Анчелотти указали на дверь. Теперь, понятно, тренер хотел бы с президентом «Реала» Флорентино Пересом поквитаться. Тем более во главе «Баварии». А заодно добиться того, чего не удалось за три года предшественнику в Мюнхене Гвардьоле — выбить в
Еще одна хорошо знакомая всем фигура — Хаби Алонсо, пришедший в «Баварию» как раз из «Реала», за который хавбек провел пять сезонов. Тогда, в 2014-м после «десимы» это была своеобразная рокировка испанца с Кроосом. В Мюнхене Хаби Алонсо освоился очень быстро и стал сначала в команде Гвардьолы, а теперь и Анчелотти важнейшим звеном. Узнав о жребии, 35-летний игрок заметил, что для него это, естественно, особенные матчи, и он рад еще раз сыграть в Мадриде. Потом добавил уже как настоящий баварец: мол, на «Альянц-Арене» мы перед своей публикой хотим добиться хорошего результата, вообще отлично знаем мадридскую команду и будем к дуэли с ней готовы. Стоит отметить, авторитет заканчивающего летом игровую карьеру Хаби Алонсо нынче таков, что
Но в данный момент это, конечно, не самая животрепещущая для баварцев тема. В субботнем поединке с дортмундской «Боруссией» (4:1) Роберт Левандовски сделал дубль, выйдя с 26 голами в лидеры бомбардирской гонки бундеслиги, но получил ушиб плеча и досрочно покинул поле. Во вторник поляк, который еще в составе
Увы, Левандовски — не единственная проблема баварцев. С «Реалом» точно не сыграет центральный защитник Хуммельс, повредивший в воскресенье на тренировке голеностоп. Хорошо, хоть вернулся в строй Боатенг, который в ноябре выбыл
Ефим ШАИНСКИЙ.
У «РЕАЛА» ПРОБЛЕМЫ В ОБОРОНЕ.
Мадридский «Реал», действующий победитель Лиги чемпионов, оказался явным андердогом на четвертьфинальной стадии турнира. Тройка ВВС в составе Бэйла, Бензема и Криштиану Роналду уже давно не блещет, а Кейлор Навас в своих 13 последних матчах ни разу не сохранял ворота «сухими».
Проблемы в обороны — главная головная боль для Зинедина Зидана перед игрой в Мюнхене. Мадридский клуб пропускал голы в каждом из восьми своих матчей в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Да и в национальном чемпионате «Реал» получает в свои ворота более одного мяча в среднем за матч. Мало того, что оборона мадридцев не отличает надежностью в принципе, так вдобавок все потери в составе, которые есть сейчас у команды, пришлись именно на защитную линию.
Мадридское дерби стоило «Реалу» травмированного Пепе. Стоило португальскому защитнику забить свой первый гол с сентября, как через несколько минут он столкнулся с Кроосом так, что поломал два ребра и выбыл из строя примерно на месяц. Сама по себе потеря Пепе не была бы критичной, но одновременно в лазарете на долгий срок оказался еще и его конкурент за место в основе — француз Варан. На два матча против «Баварии» в расположении Зинедина Зидана осталось лишь два центральных защитника — Серхио Рамос и Начо, чья ошибка в мадридском дерби стоила «Реалу» потери двух очков. Между тем с Рамосом на поле «Королевский клуб» в этом сезоне пропускает каждый гол в два с лишним раза чаще, чем в отсутствие капитана. И пусть испанец компенсирует ошибки в обороне массой голов в чужие ворота, но крепости обороне «Реала» это не прибавляет — перед встречей с Левандовски, Роббеном, Мюллером, Рибери и прочими баварскими звездами.
Более того, Серхио Рамос находится на расстоянии одной желтой карточки от дисквалификации. Если капитан «Реала» получит предупреждение в Мюнхене, то он будет вынужден пропустить ответный полуфинал в Мадриде, и это станет фатальной потерей с учетом травм Пепе и Варана. Так что капитан будет вынужден играть в Мюнхене предельно осторожно.
Вдобавок повреждение в мадридском дерби получил еще и Карвахаль, которому пришлось пропустить пару тренировок. Скорее всего, основной правый защитник «Реала» все же сыграет в Мюнхене, но будет ли он в оптимальном форме — большой вопрос.
Одним из ключевых противостояний в игре станет встреча двух 14-ых номеров — Касемиру и Хаби Алонсо. Бразильский опорник «Реала» проводит очередной блестящий сезон, равно как и баварский
Александр ВИШНЕВСКИЙ.
БАВАРИЯ — РЕАЛ.
Сегодня. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена». 21.35 (Матч ТВ — 21.35).
ПОТЕРИ.
Хуммельс (травм.).
Варан, Пепе (травм.), Фабиу Коэнтрау (под вопросом).
Судья: Риццоли (Италия).
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