Герой футбольного дня. Массимилиано Аллегри

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«Барселона» Луиса Энрике не способна взламывать ход игры. Не способна выворачивать сопернику позвоночник. Защита и центр поля играют роль локомотива, который только волочится позади двигателя. Проблема в том, что двигателю (Месси, Неймар, Суарес) не хватает мощности постоянно работать на максимальных оборотах.

Наивно было надеяться на то, что итальянцы позволят «Барселоне» сыграть в ее футбол, предоставят пространство игрокам, которые в этом пространстве очень нуждаются. «Ювентус» сыграл просто и прагматично. Выбивая мяч со своей половины поля банально в аут, Кьеллини и компания подтвердили — от Массимилиано Аллегри поступила правильная установка. Играть с «Барселоной» в те игры, в которые играл ПСЖ, «Старая Синьора» не собирается.

Три гола в ворота каталонцев — не обязательная программа. «Ювентус» мог выиграть и 1:0 — и этого тоже бы хватило. Здесь просто сказался высокий класс исполнителей туринцев. Поэтому ответный матч — это дело техники. «Барселона» выбиралась и из более трудных положений, но в том и проблема: свой лимит чудес каталонцы уже исчерпали. ПСЖ не имел перед глазами примера того, как можно растерять значимое преимущество, добытое в первом поединке. «Ювентус» — имеет. Да и по своей природе «Ювентус» вряд ли способен на такие провалы. Поэтому дни «Барселоны» в этой Лиге чемпионов — сочтены. Наверное, именно так.

Впрочем, петь дифирамбы Массимилиано Аллегри не стоит. «Ювентус» уже созрел для победы в Лиге чемпионов, поэтому сейчас туринцы делают то, что делать должны. Но ведь это только середина пути….