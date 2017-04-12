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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29400469/
12 апреля 2017, 11:27 | Футбол: Еврокубки | UA-Football

Герой футбольного дня. Массимилиано Аллегри

Победа «Ювентуса» во вчерашнем поединке прогнозировалась. От итальянцев не требовалось ничего невероятного — только сыграть в свой привычный футбол. Сегодняшняя «Барселона» уязвима как никогда. Соперники, которые позволяют Месси, Неймару и Суаресу войти в ритм, платят большую цену. Другие же рассчитывают в противостоянии с каталонцами на успех.

Победа <span class=error>Ювентуса</span> во вчерашнем поединке прогнозировалась. От итальянцев не требовалось ничего невероятного — только сыграть в свой привычный футбол. Сегодняшняя Барселона уязвима как никогда. Соперники которые позволяют <span class=error>Месси</span> <span class=error>Неймару</span> и <span class=error>Суаресу</span> войти в ритм платят большую цену. Другие же рассчитывают в противостоянии с каталонцами на успех. Увеличить
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«Барселона» Луиса Энрике не способна взламывать ход игры. Не способна выворачивать сопернику позвоночник. Защита и центр поля играют роль локомотива, который только волочится позади двигателя. Проблема в том, что двигателю (Месси, Неймар, Суарес) не хватает мощности постоянно работать на максимальных оборотах.

Наивно было надеяться на то, что итальянцы позволят «Барселоне» сыграть в ее футбол, предоставят пространство игрокам, которые в этом пространстве очень нуждаются. «Ювентус» сыграл просто и прагматично. Выбивая мяч со своей половины поля банально в аут, Кьеллини и компания подтвердили — от Массимилиано Аллегри поступила правильная установка. Играть с «Барселоной» в те игры, в которые играл ПСЖ, «Старая Синьора» не собирается.

Три гола в ворота каталонцев — не обязательная программа. «Ювентус» мог выиграть и 1:0 — и этого тоже бы хватило. Здесь просто сказался высокий класс исполнителей туринцев. Поэтому ответный матч — это дело техники. «Барселона» выбиралась и из более трудных положений, но в том и проблема: свой лимит чудес каталонцы уже исчерпали. ПСЖ не имел перед глазами примера того, как можно растерять значимое преимущество, добытое в первом поединке. «Ювентус» — имеет. Да и по своей природе «Ювентус» вряд ли способен на такие провалы. Поэтому дни «Барселоны» в этой Лиге чемпионов — сочтены. Наверное, именно так.

Впрочем, петь дифирамбы Массимилиано Аллегри не стоит. «Ювентус» уже созрел для победы в Лиге чемпионов, поэтому сейчас туринцы делают то, что делать должны. Но ведь это только середина пути….

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