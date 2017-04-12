Гамейро может не сыграть против «Лестера»
Нападающий «Атлетико» Кевин Гамейро
по-прежнему находится в лазарете.
Футболист пропустил мадридское дерби 31-го тура испанской Примеры с «Реалом» (1:1) и, скорее всего, не сыграет с «Лестер Сити» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.
Согласно сообщению, которое появилось на официальной странице УЕФА в «Твиттере», Гамейро пропустил сегодняшнюю тренировку «Атлетико». У футболиста
Матч «Атлетико» — «Лестер» состоится 12 апреля. Начало — в 21:45 мск.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter