Гамейро может не сыграть против «Лестера»

После разгромной победы «Ювентуса» над «Барселоной» в домашнем матче ¼ финала Лиги чемпионов главный тренер итальянского клуба Массимилиано Аллегри заявил, что теперь «Ювентус» стали уважать в Европе, автор дубля в ворота соперника Пауло Дибала призвал товарищей по команде не расслабляться раньше времени, а экс-нападающий чемпиона Италии уже увидел в руках футболистов «Ювентуса» кубок победителей Лиги чемпионов.