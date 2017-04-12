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12 апреля 2017, 11:25 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Гамейро может не сыграть против «Лестера»

Нападающий «Атлетико» Кевин Гамейро по-прежнему находится в лазарете.

Футболист пропустил мадридское дерби 31-го тура испанской Примеры с «Реалом» (1:1) и, скорее всего, не сыграет с «Лестер Сити» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

Согласно сообщению, которое появилось на официальной странице УЕФА в «Твиттере», Гамейро пропустил сегодняшнюю тренировку «Атлетико». У футболиста по-прежнему проблемы с бедром.

Матч «Атлетико» — «Лестер» состоится 12 апреля. Начало — в 21:45 мск.

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