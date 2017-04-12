«Ювентус» зауважали в Европе"

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Во вторник, 11 апреля, состоялся лишь один матч ¼ финала Лиги чемпионов между туринским «Ювентусом» и «Барселоной». Праздник футбола, который продемонстрировали команды на стадионе Турина, был омрачен взрывами в Дортмунде рядом с автобусом «Боруссии», в результате которых пострадал защитник «шмелей» Марк Бартра. Испанец получил перелом лучевой кости, но был успешно прооперирован. Встреча «Боруссия» — «Монако» перенесена на следующий день.

Несмотря на инцидент, едва не обернувшийся трагедией, матч между «Ювентусом» и «Барселоной» состоялся и подарил много незабываемых впечатлений любителям футбола.

То, что происходило на стадионе в Турине, чем-то напоминало первую встречу каталонцев с «ПСЖ» в 1/8 финала.

Итальянский чемпион тактически вчистую переиграл грозного соперника и выиграл с разгромным счетом. Теперь у «Барселоны» стоит похожая задача, что и кругом ранее — отыграться дома после крупного поражения. Месяц назад сине-гранатовым удалось невозможное, и теперь им предстоит снова надеяться на чудо.

«Ювентус» точно следовал плану главного тренера Массимилиано Аллегри и с первых же секунд устроил настоящий навал на ворота гостей и постоянный прессинг по всему полю. Первый момент возник уже на четвертой минуте матча, когда Гонсало Игуаин замкнул головой подачу в штрафную, но пробил прямо в голкипера Марка-Андре тер Штегена.

Уже четыре минуты спустя аргентинское дарование Пауло Дибала заставил каталонцев впервые доставать мяч из сетки ворот.

На 22-й минуте Дибала оформил дубль, завершив стремительную контратаку, которая началась после опаснейшего момента у ворот «бьянконери». Джанлуиджи Буффон спас свою команду после удара Андреса Иньесты в дальний угол, хозяева спокойно защитились при розыгрыше углового, а затем моментально доставили мяч к штрафной соперника.

Автор дубля почивать на лаврах не собирается и после матча напомнил, что сделала «блауграна» в ответном матче с «ПСЖ».

«На мой взгляд, «Ювентус» показал отличный футбол, и мы реализовали большую часть своих моментов. Подойдем к ответному поединку с хорошим результатом. Игроки «Ювентуса» уверены в своих силах, и это важно для движения вперед и выполнения своих целей. Почивать на лаврах, конечно, непозволительно. Знаем, что нам нужно добыть положительный результат в ответной встрече, сохранив ворота на замке.

Играть в гостях у «Барселоны» очень тяжело, и недавно сине-гранатовые показали, на что они способны в родных стенах.

Но у нас отличная команда, и все мы работаем в одном направлении, — приводит слова аргентинца Mediaset Premium.

23-летний нападающий также сообщил, что близок к продлению контракта с чемпионом Италии.

«Я очень счастлив в «Ювентусе». Мы близки к продлению контракта с клубом.

Я хочу в полной мере насладиться тем, что испытываю здесь. Постараюсь подарить много приятных моментов нашим болельщикам, — цитирует Дибалу Football Espana.

Автором третьего мяча в ворота тер Штегена стал центральный защитник Джорджио Кьеллини, который после подачи углового точно пробил головой в дальний угол.

«Это была великая ночь. Тем не менее мы достаточно опытны, чтобы понимать, что это еще не конец. Нас ждет тяжелая игра на «Камп Ноу». Однако если бы вы спросили нас несколько часов назад, чего мы хотим от первой игры, трудно было бы просить большего. Мы хорошо осведомлены о наших сильных и слабых сторонах.

Мы хорошо подготовились к матчу с «Барселоной» и пресекли большую часть их перемещений,

— прокомментировал Кьеллини победу итальянского клуба.

Наставник «Ювентуса» Аллегри остался доволен игрой своих подопечных в первом четвертьфинальном матче.

«Сегодня мы показали отличный футбол, сыграв хорошо и в защите, и в нападении. Первый шаг на пути в полуфинал сделан, но ответная встреча будет совсем другой. В ответной игре будем играть с прицелом на ворота соперников и искать возможность забить голы.

«Ювентус» теперь уважают в Европе, считаю, что это главный результат моей работы в клубе за три года,

— подытожил специалист.

Однако каталонцы не собираются складывать оружие и рассчитывают повторить фантастический успех ответного матча против парижан, где они победили со счетом 6:1, отыгравшись после гостевого поражения 0:4.

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике не унывает и считает, что его подопечные в состоянии отыграться в ответной встрече.

«Я пережил настоящий кошмар. Первый тайм мы подарили «Ювентусу», особенно два гола. Мне трудно объяснить, почему соперник превосходил нас. Ответственность полностью лежит на мне. Во втором тайме мы стали играть лучше, но и соперник давал больше возможности для владения. И фортуна была не на нашей стороне.

Если «Барселона» покажет свой уровень, то может забить четыре мяча кому угодно,

— приводит слова наставника TMW.

Голкипер сине-гранатовых тер Штеген также не теряет надежд и призвал сразу начать готовиться к поединку на «Камп Ноу».

«Это болезненный вечер. Первый тайм с нашей стороны был далеко не лучшим. Нам есть над чем работать. Теперь мы должны проснуться и ждать ответного матча. Сейчас мы не хотим ни о чем думать, самое важное теперь — восстановиться. Нам нужно быть полностью готовыми, если мы хотим пройти дальше. Сейчас тяжело и нам, и болельщикам. Но нужно подойти к важным матчам в форме», — рассказал вратарь Mundo Deportivo.

Многие эксперты и известные в прошлом футболисты подвергли игру «Барселоны» резкой критике и не поскупились на комплименты «Ювентусу».

Так, экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд не постеснялся в выражениях в адрес футболистов каталонского клуба.

«Разница между «ПСЖ» и «Ювентусом» в опыте. Туринцы буквально разрезали «Барселону», сыграли потрясающе, выполнив план на игру до конца. Они отлично проявили себя против лучшей атакующей команды планеты, а когда у них появились шансы, использовали их убийственно.

Мне кажется, 5−6 игроков из этого состава недостойны даже надевать футболку «Барселоны»,

— поделился своим мнением с Mirror Фердинанд.

Бывший нападающий «бьянконери» Филиппо Индзаги уже увидел в лице туринцев победителей Лиги чемпионов.

«Ювентус» должен отталкиваться от своей игры. У них очень хороший состав, которому по силу дойти до конца.

Мне кажется, сейчас туринцы близки к победе в Лиге чемпионов как никогда,

— заявил экс-футболист.

Ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ювентусом» пройдет в столице Каталонии на стадионе «Камп Ноу» в среду, 19 апреля.