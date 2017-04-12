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Защитник «Лестера» Кристиан Фукс в колонке на The Players' Tribune делится своими впечатлениями от нынешнего сезона.

Давайте поговорим о троллях.

Они считают себя такими умными, верно?

Наверное, вы сейчас думаете: «Кристиан, даже тебя троллят? Но ты же просто защитник “Лестера” — чемпиона Англии — со смешной фамилией. Почему бы им не выбрать для нападок кого-то другого?».

О, да. Это правда. Меня троллили. Но позвольте кое-что рассказать об этих людях.

Прошлым летом я решил завершить выступление за сборную Австрии. Казалось, наступило подходящее время. Я помог национальной команде квалифицироваться на Euro-2016, отыграв все матчи турнира, стал чемпионом Англии, черт возьми, а мой клуб также получил путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

В 30 лет не могу называть себя ветераном, но я уже не хотел испытывать напряжение из-за матчей национальных сборных. Настала очередь следующего поколения. Так что одним июньским утром я решил устроить прощальную церемонию достойную футболиста моего уровня. Надел приличную рубашку, причесал волосы и включил камеру на iPhone в своей кухне.

Дальше я толкнул речь на своем родном немецком языке, объясняя свое решение и благодаря фанатов. Затем выложил видео в «Фейсбуке». Вечером я испытал приступ ностальгии и решил пробежаться по комментариям. Конечно, 90 процентов из них были очень теплыми и трогательными. Остальные 10 были полной чушью. А затем я прочел одно сообщение… и просто не мог поверить своим глазам. Пришлось даже перечитать.

«Типичный футболист, — гласило оно. — Ему уже не о чем волноваться. Посмотрите на картины, которые его окружают».

На том видео за мой спиной висела моя любимая картина — белый холст, испещренный линиями разноцветных красок: желтый, красный, синий, черный.

Тролль думал, что это подлинник Джексона Поллока. Картины Поллока стоят миллионы. Но вот чего он не знал, так это того, что в правом крайнем углу стояла подпись истинного гения, который создал данный шедевр.

ИТАН.

Итан — мой приемный сын. Он создал этот шедевр абстракционизма, когда ему было шесть лет. Я не мог сдержать смеха. Спросил свою жену: «Черт возьми, как думаешь, сколько мы можем выручить за это?».

Кто-то смотрит на холст и видит произведение искусства. Кто-то видит работу первоклассника. Каждый видит то, что хочет видеть. Что и возвращает меня, честно говоря, к «Лестер Сити».

Что вы видите, когда смотрите на нас? Что же, пока я пишу эти строки, мы находимся на 11-м месте в английской премьер-лиге. Но мы также пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов. Когда нынешний сезон начинался, то перед нами стояла та же задача, что и в прошлом году: не вылететь.

К несчастью, сезон для нас начался просто кошмарно. Казалось, что удача, которая благоволила нам весь прошлый год, отвернулась от нас. В прошлом году мяч летел в штангу и вылетал в поле. В этом году от штанги он постоянно залетает в наши ворота. Сразу же пошли разговоры: «Они работают недостаточно усердно. Они все еще празднуют победу».

Правда в том, что, если ты не добиваешься результата, то начинаешь работать с двойным усердием. Когда ты побеждаешь, то все дается легко. Ты никогда не чувствуешь усталость. Когда ты проигрываешь, все кажется тяжелой работой. Ты истощен морально. Все начинает валиться из рук, и ты теряешь уверенность. Я просыпался по утрам, и все мое тело ныло и стонало. А в газетах писали, что мы расслабились, что мы не хотим биться за тренера. Это сводило меня с ума.

Перед стартом сезона те же люди говорили: «Не опозорьте Англию в Лиге чемпионов».

Хотя бы не опозорьте. Будто мы какие-то клоуны. И чего же мы добились? Проиграли лишь один матч и заняли первое место в группе.

Конечно, это сказывается на выступлении команды в домашнем чемпионате, тем более если говорить о клубе нашего ранга. Не буду врать — очень тяжело выступать в Лиге чемпионов в среду, переживать подобный приток адреналина от попадания на главную мировую клубную сцену, а затем возвращаться домой, пытаться нормально поспать, успеть восстановиться к игре чемпионата на выходных.

После матчей Лиги чемпионов я, обычно, не могу заснуть до 4 утра. Это невозможно. Особенно после победы. Мы все еще считаемся скромной командой. Так что выступление в Лиге чемпионов оказывало эффект на наши показатели в Англии.

Но не забывайте о «Поллоке» на моей кухне. После 14 матчей разговоры свелись к тому, что «Лестер» находится в разобранном состоянии, а наши игроки перестали стараться, хотя мы продолжали успешно выступать на европейской арене.

Ожидания могут изменить все.

После поражения в первом матче 1/8 финала от «Севильи» и увольнения Клаудио казалось, что весь мир обрушился на нас. Не мог поверить тем вещам, что писались. Бессовестная ложь. Мы читали, что это игроки «слили» Клаудио. Я стал получать маленькие эмодзи с изображением змеи. Перестал считать после 200-тысячного подобного сообщения.

В реальности у нас с Клаудио были отличные отношения. Как только я узнал, что он уволен, я отправил ему текстовое сообщение с благодарностью за то, что он подарил нам лучшее воспоминание в карьере, и пожелал всего наилучшего в будущем.

Все изменилось в матче с «Ливерпулем» на нашем домашнем стадионе через четыре дня. Перед выходом на поле я беспокоился, как нас примут трибуны. Мы столько всего начитались, что не знали, как отреагируют фанаты.

Но когда мы вышли, то ощутили поддержку всего стадиона. И тогда я понял, что весь этот поток негатива исходил не от настоящих болельщиков «Лестера». Это были тролли. Настоящие болельщики всегда нас поддерживали. Меня пробирало до мурашек. Знаете, я уже многое повидал в футболе. Играл против «Реала» в Лиге чемпионов. Выигрывал премьер-лигу и вылетал из чемпионата.

Я ощущал себя скайдайвером, который совершил 1000 прыжков. Меня сложно удивить на футбольном поле. Но все было иначе в тот вечер.

Первый эпизод произошел в середине первой половины, когда я пошел в стык у боковой линии. Не понимаю, что нам меня нашло. Это даже был не жесткий стык. Я просто боролся за мяч и выставил ногу. В итоге, мяч ушел за линию от игрока «Ливерпуля». Но я повернулся к фанатам и… черт возьми… издал дикий рев. И они ответили на мой зов своим кличем. Они просто слетели с катушек.

Столкнувшись со стольким количеством негатива и откровенной лжи за последние недели, я просто хотел, чтобы они знали, что мне не плевать. Так что один из самых ярких моментов в моей карьере — выигрыш борьбы за аут.

Другой эпизод наступил на 65-й минуте, когда все на стадионе достали свои телефоны, включили фонарики и начали распевать: «Раньерииииии Уооооааа-оооо-ооаааа», — в честь Клаудио.

Мы вели со счетом 3:0, мяч вышел из игры и на какое-то мгновение, я просто потерялся. Смотрел на трибуны и восхищался происходящим. Футбол — жесткий бизнес. Но ничто не может изменить того, чего мы добились в прошлом сезоне, и что футболисты и фанаты чувствуют в душе и сердце. Думаю, наши неудачи в чемпионате Англии в этом году лишь подчеркивают, насколько удивительно и беспрецедентно наше прошлогоднее достижение.

Думаю, с того матча течение нашего сезона изменилось. Несмотря на все произошедшее, атмосфера на «Кинг Пауэр» никогда не была негативной. Истинные фанаты всегда поддерживали нас. Так что, когда мы встретились с «Севильей» в ответном матче, две недели спустя, я был полностью уверен, что мы пройдем дальше. Мы все в это верили.

В первом матче в Испании мы гонялись за ними по всему полю. Не могли взять мяч под контроль, а это самое паршивое ощущение в футболе. Но мы понимали, что у нас дома все будет совершенно иначе. Крэйг Шекспир, новый тренер, был с нами на протяжении всего пути. Он видел, как мы выиграли чемпионат в прошлом году, и твердил то же самое. Выходите на поле и играйте в свою игру — агрессивность и активный прессинг — и не беспокойтесь о том, что будет делать «Севилья».

Так что мы просто вышли и сыграли в свою силу. Все задавались вопросами: «Как вы это сделали? Что изменилась? Какая была тактика?».

Ответ очень просто. Ничего не изменилось. Мы просто вышли и сыграли без страха, и матч прошел по нашему сценарию. Все началось просто идеально, потому что наш первый гол буквально стал воплощением всего того, чего нам не хватало в первой половине сезона.

Рияд Махрез забросил мяч в штрафную, и тот, ударившись о Уэса Моргана, влетел в сетку. Уэс даже не видел мяча. Но он действовал агрессивно и занял верную позицию, так что мяч сам нашел его. Винтажный «Лестер». Тогда мы поняли, что они теперь наши.

«Просто не опозорьте нас».

Теперь мы — последняя английская команда, оставшаяся в турнире.

Это потрясающее время для нашего клуба, и особенно для наших фанатов, которые пережили такие взлеты и падения за последний год. Следующая остановка — «Висенте Кальдерон» в Мадриде. Я не знаю, когда, где и как закончится это удивительное путешествие. Как я могу предсказывать, когда мы выиграли чемпионат Англии? Нет никаких пределов. Мы можем выиграть весь турнир?

Не знаю, почему бы и нет?

Но я могу с уверенностью сказать одно — я не нервничаю. Я уже был членом команды («Шальке»), которая обыгрывала другой мадридский клуб на их поле. (Серьезно, можете проверить. Я даже умудрился забить!).

Но, честно говоря, мои приоритеты могут удивить вас.

Основная задача остается той же, что и перед стартом прошлого сезона и какой она была всегда: удостовериться, что «Лестер» не вылетит. Несмотря на наш успех в Лиге чемпионов, я не хочу видеть, как этот клуб переживает понижение в классе, потому что я знаю, что это может сделать с болельщиками. За шесть лет до того как стать чемпионом Англии, я вылетал с «Бохумом» из немецкой бундеслиги. Я видел, каким ударом это стало для поклонников клуба. Видел, как рыдают взрослые мужчины. Я понимаю, как тяжело оправиться от подобного. С тех пор «Бохум» так и не вернулся в высший дивизион Германии.

Именно поэтому я был так взбудоражен, когда вступил в обычный отбор в матче с «Ливерпулем». В тот момент мы были неподалеку от зоны вылета. Казалось, что люди потеряли веру в нас. В прошлом году мы провели исторический сезон, но сказка могла быстро закончиться.

Я понимал, что мой приемный сын смотрит этот матч в Нью-Йорке, где живет моя семья. Он рано встает, чтобы посмотреть каждый матч «Лестера», даже если на дворе 7 утра. Как вы уже понимаете, он — выдающаяся творческая личность. Но также он — блестящий маленький спортсмен. Мы разговариваем по «Скайпу» после каждого матча. Единственная проблема — время матчей Лиги чемпионов накладывается на его школьные занятия в Америке.

Но есть один матч, который он все равно может посмотреть.

Только он выпадает на субботу.

3 июня. Финал Лиги чемпионов.

Что? Почему бы и нет?