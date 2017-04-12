Генпрокуратура ФРГ занялась расследованием нападения на автобус с футболистами «Боруссии»

Офис генерального прокурора в Карлсруэ расследует лишь особо тяжкие и резонансные преступления. В частности, главный государственный обвинитель ведет дела, касающиеся терроризма и насильственного экстремизма.

В то же время полиция накануне не стала раскрывать, что, по их данным, могло стоять за взрывами в Дортмунде. Правоохранительные органы рассматривают все версии, сообщил во время пресс-конференции в ночь на среду глава полиции Дортмунда Грегор Ланге.

Известно, что вечером 11 апреля возле автобуса с командной сработало три взрывных устройства, в результате пострадал испанский защитник «Боруссии» Марк Бартра, у которого диагностировали перелом лучевой кости руки. Кроме того, офицер полиции, сопровождавший на мотоцикле автобус с командой, получил акустическую травму. Рядом с местом взрывов следователи обнаружили записку, предположительно, написанную злоумышленниками. В ней содержится признание ответственности за взрыв, но следствие проверяет подлинность послания.