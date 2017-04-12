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12 апреля 2017, 10:46 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Генпрокуратура ФРГ занялась расследованием нападения на автобус с футболистами «Боруссии»

БЕРЛИН, 12 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Генеральная прокуратура Германии подключилась к расследованию нападения на автобус с футболистами клуба «Боруссия» (Дортмунд). Об этом сообщает газета Die Welt со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Офис генерального прокурора в Карлсруэ расследует лишь особо тяжкие и резонансные преступления. В частности, главный государственный обвинитель ведет дела, касающиеся терроризма и насильственного экстремизма.
В то же время полиция накануне не стала раскрывать, что, по их данным, могло стоять за взрывами в Дортмунде. Правоохранительные органы рассматривают все версии, сообщил во время пресс-конференции в ночь на среду глава полиции Дортмунда Грегор Ланге.

Известно, что вечером 11 апреля возле автобуса с командной сработало три взрывных устройства, в результате пострадал испанский защитник «Боруссии» Марк Бартра, у которого диагностировали перелом лучевой кости руки. Кроме того, офицер полиции, сопровождавший на мотоцикле автобус с командой, получил акустическую травму. Рядом с местом взрывов следователи обнаружили записку, предположительно, написанную злоумышленниками. В ней содержится признание ответственности за взрыв, но следствие проверяет подлинность послания.

Из-за взрывов первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Монако», который должен был накануне состояться в Дортмунде, перенесли на 12 апреля. Он пройдет на арене «Сигнал Идуна Парк» в среду в 18:45 (19:45 мск). После произошедшего полиция усилила охрану игроков обеих команд, а также приняла решение повысить меры безопасности на стадионе.

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