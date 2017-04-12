Полицейский стал вторым пострадавшим в результате взрывов в Дортмунде
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Офицер полиции, сопровождавший на мотоцикле автобус немецкого футбольного клуба «Боруссия», получил травму в результате взрывов в Дортмунде. Об этом сообщает немецкое издание «Бильд» со ссылкой на полицию.
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У полицейского была диагностирована акустическая травма,
Во вторник около автобуса «Боруссии», на котором игроки отправлялись на домашнюю игру четвертьфинала Лиги чемпионов с «Монако», произошли три маломощных взрыва. В результате инцидента также пострадал защитник «Боруссии» Марк Бартра. Представитель клуба сообщил, что у испанца сломана лучевая кость и ему была сделана операция.
Матч «Боруссия» — «Монако» был перенесен на 12 апреля.
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