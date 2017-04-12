Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29398557/
12 апреля 2017, 9:16 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Полицейский стал вторым пострадавшим в результате взрывов в Дортмунде

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Офицер полиции, сопровождавший на мотоцикле автобус немецкого футбольного клуба «Боруссия», получил травму в результате взрывов в Дортмунде. Об этом сообщает немецкое издание «Бильд» со ссылкой на полицию.

Офицер полиции получил акустическую травму. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

У полицейского была диагностирована акустическая травма, из-за чего он некоторое время не сможет исполнять свои обязанности.

Во вторник около автобуса «Боруссии», на котором игроки отправлялись на домашнюю игру четвертьфинала Лиги чемпионов с «Монако», произошли три маломощных взрыва. В результате инцидента также пострадал защитник «Боруссии» Марк Бартра. Представитель клуба сообщил, что у испанца сломана лучевая кость и ему была сделана операция.

Матч «Боруссия» — «Монако» был перенесен на 12 апреля.

Боруссия Д
Новости Матчи Состав Статистика
Монако
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
12 апреля

Фазель: европейские клубы обязаны дать возможность ведущим хоккеистам сыграть на ОИ

Глава УЕФА назвал верным решение перенести матч ЛЧ "Боруссия" - "Монако"

Вторая команда ФК "Локомотив" получит название "Локомотив-Казанка"