Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29398539/
12 апреля 2017, 9:11 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

«Kazsport» покажет матч Лиги Чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Монако»

Матч ¼ плей-офф Лиги Чемпионов «Боруссия» — «Монако», который должен был состояться 11 апреля в Дортмунде был отменен из-за взрывов.

Матч ¼ <nobr><span class=error>плей</span>-<span class=error>офф</span></nobr> Лиги Чемпионов <span class=error>Боруссия</span> — Монако который должен был состояться 11 апреля в Дортмунде был отменен <nobr>из-за </nobr>взрывов. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Позднее дортмундская «Боруссия» объявила о том, что матч перенесен на среду. Таким образом, встреча состоится 12 апреля.

В связи со сложившимися изменениями телеканал «Kazsport» покажет четвертьфинальный матч между «Боруссией» Дортмунд и «Монако» в прямом эфире. Начало трансляции в 22:30.

Боруссия Д
Новости Матчи Состав Статистика
Монако
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 3 новости  Все новости
11 апреля

Президент Федерации профессионального бокса РК прокомментировал возможный отказ Головкина от боя в Астане

Сборную Казахстана по футзалу одели в женскую форму

Дэн Эмброуз: «Альваресу рано строить из себя эксперта по Головкину»