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Позднее дортмундская «Боруссия» объявила о том, что матч перенесен на среду. Таким образом, встреча состоится 12 апреля.

В связи со сложившимися изменениями телеканал «Kazsport» покажет четвертьфинальный матч между «Боруссией» Дортмунд и «Монако» в прямом эфире. Начало трансляции в 22:30.