«Kazsport» покажет матч Лиги Чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Монако»
Матч ¼
плей-офф Лиги Чемпионов «Боруссия» — «Монако», который должен был состояться 11 апреля в Дортмунде был отменен из-за взрывов.
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Позднее дортмундская «Боруссия» объявила о том, что матч перенесен на среду. Таким образом, встреча состоится 12 апреля.
В связи со сложившимися изменениями телеканал «Kazsport» покажет четвертьфинальный матч между «Боруссией» Дортмунд и «Монако» в прямом эфире. Начало трансляции в 22:30.
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