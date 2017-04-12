Футболист «Боруссии» прооперирован в связи с полученными при взрыве повреждениями
Стали известны подробности повреждения у защитника дортмундской «Боруссии» Марка Бартры, полученного в результате взрыва рядом с клубным автобусом.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Инцидент произошел перед первым матчем четвертьфинала Лиги чемпионов с «Монако», который должен был пройти во вторник, 11 апреля, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Чуть менее чем за час до игры СМИ сообщили о взрыве около автобуса хозяев, направлявшегося на стадион. Позже полиция города подтвердила эту информацию, уточнив, что рядом с автобусом произошли три взрыва.
Сообщалось, что Бартра был доставлен в больницу с порезами руки от осколков стекла и позже был отпущен домой, однако затем «Боруссия» сообщила, что травмы игрока оказались серьезнее.
«Диагноз Марка Бартры: перелом лучевой кости и инородные предметы в правом запястье. Идет операция. Поправляйся, Марк!», — говорится в сообщении. Сроки его восстановления не уточняются.
Добавим, что сама игра была перенесена на 12 апреля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter