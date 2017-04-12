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12 апреля 2017, 8:09 | Футбол: Еврокубки | Vesti.kz

Футболист «Боруссии» прооперирован в связи с полученными при взрыве повреждениями

Стали известны подробности повреждения у защитника дортмундской «Боруссии» Марка Бартры, полученного в результате взрыва рядом с клубным автобусом.

Три взрыва прогремели рядом с автобусом дортмундцев направлявшегося на матч ЛЧ. Увеличить
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Инцидент произошел перед первым матчем четвертьфинала Лиги чемпионов с «Монако», который должен был пройти во вторник, 11 апреля, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Чуть менее чем за час до игры СМИ сообщили о взрыве около автобуса хозяев, направлявшегося на стадион. Позже полиция города подтвердила эту информацию, уточнив, что рядом с автобусом произошли три взрыва.

Сообщалось, что Бартра был доставлен в больницу с порезами руки от осколков стекла и позже был отпущен домой, однако затем «Боруссия» сообщила, что травмы игрока оказались серьезнее.

«Диагноз Марка Бартры: перелом лучевой кости и инородные предметы в правом запястье. Идет операция. Поправляйся, Марк!», — говорится в сообщении. Сроки его восстановления не уточняются.

Добавим, что сама игра была перенесена на 12 апреля.

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