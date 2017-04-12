Луис Энрике не верит, что «Барселона» отыграется в ответном матче ЛЧ с «Ювентусом»
МОСКВА, 12 апр —
Р-Спорт. Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике заявил, что не верит, что его команда сможет отыграться в ответном матче ¼ финала футбольной Лиги чемпионов с «Ювентусом».
«Ювентус» во вторник в Турине разгромил «Барселону» со счетом 3:0. Ответная встреча пройдет в Барселоне 19 апреля. Каталонцы в 1/8 финала в первом матче на выезде уступили французскому «Пари Сен-Жермен» со счетом 0:4, но в домашней встрече сумели победить со счетом 6:1 и вышли в следующий раунд.
«Не имеет значения, справедлив ли результат. В первом тайме казалось, будто это третий тайм матча с “ПСЖ”. Сегодня мне еще сложнее поверить в камбэк. У меня ощущение, что я снова переживаю кошмар», — сказал Луис Энрике, которого цитирует Mundo Deportivo.
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