Луис Энрике не верит, что «Барселона» отыграется в ответном матче ЛЧ с «Ювентусом»

«Ювентус» во вторник в Турине разгромил «Барселону» со счетом 3:0. Ответная встреча пройдет в Барселоне 19 апреля. Каталонцы в 1/8 финала в первом матче на выезде уступили французскому «Пари Сен-Жермен» со счетом 0:4, но в домашней встрече сумели победить со счетом 6:1 и вышли в следующий раунд.

«Не имеет значения, справедлив ли результат. В первом тайме казалось, будто это третий тайм матча с “ПСЖ”. Сегодня мне еще сложнее поверить в камбэк. У меня ощущение, что я снова переживаю кошмар», — сказал Луис Энрике, которого цитирует Mundo Deportivo.