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11 апреля 2017 года. «Боруссия» — «Монако»

Менее чем за час до начала матча ¼ финала Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и французским футбольным клубом «Монако» стало известно о взрывах, прогремевших в непосредственной близости от автобуса немецкого вице-чемпиона, направлявшегося в сторону домашнего стадиона.

Взрывной волной у автобуса «Боруссии» выбило стекло. От осколков пострадал один из футболистов — защитник Марко Бартра. Игрок был ранен в руку. Сейчас жизни и здоровью футболиста ничего не угрожает.

Вскоре после вести о взрыве стало известно о том, что матч переносится. Пока говорится о переносе менее чем на сутки. Матч должен состояться на том же месте, что и 11 апреля — в среду в 19:45 по московскому времени. По окончании поединка пройдут еще две игры четвертьфинала Лиги чемпионов.

Пока об ответственных за взрыв ничего не известно. Есть информация лишь о том, что неподалеку от места взрыва была найдена записка, автор которой якобы признается в организации теракта. «Советский спорт» продолжает следить за событиями. С места происшествия передает наш журналист Алексей Андронов.

Мы же пока решили вспомнить, какие еще матчи за последнее время были отменены или перенесены из-за взрывов.

13 ноября 2015 года. Франция — Германия

13 ноября 2015 года в Париже прошла серия террористических актов. Один из них произошел на подходах к стадиону «Стад де Франс», на котором должен был состояться товарищеский матч будущих хозяев Евро-2016 со сборной Германии. Взрыв прогремел, когда болельщики уже занимали места на трибунах. В VIP-ложе в этот момент присутствовал и глава французского государства Франсуа Олланд. Вполне естественно, что игру пришлось отменить.

14 ноября 2015 года. Англия — Франция

Следующему матчу французов, проводивших исключительно товарищеские поединки перед домашним чемпионатом Европы, тоже не суждено было состояться. 14 ноября, на следующий день после терактов, стало известно, что игра между сборными Англии и Франции, которая должна была пройти 17 августа на Туманном Альбионе, также отменяется. Причин две: террористическая угроза и траур во Франции.

17 ноября 2015 года. Бельгия — Испания

Еще один товарищеский матч и еще одна отмена. На этот раз друг с другом не смогли сыграть сборные Бельгии и Испании. Дата все та же — 17 ноября. Причина — тоже: теракты во Франции. К тому моменту стало известно, что многие из атаковавших Париж оказались выходцами из Бельгии. Террористическая угроза в стране была повышена до максимального уровня. Вполне понятно, что все массовые мероприятия были отменены, в том числе и товарищеский футбольный матч с испанцами.

17 ноября 2015 года. Германия — Голландия

История отмены товарищеский игры между сборными Германии и Голландии очень схожа с предыдущими: те же даты, та же Европа, напуганная происшествиями в Париже. Но в Германии имела место не просто перестраховка. Дело в том, что за несколько часов до старта поединка полиция сообщила об обнаружении кареты скорой помощи, нашпигованной взрывчаткой. Тут уже было не до игр, тем более, что на встречу в Ганновере собиралась прибыть канцлер ФРГ ангела Меркель.

21 ноября 2015 года. «Локерен» — «Андерлехт»

Даже спустя неделю после терактов в Париже Европу продолжало трясти. 21 ноября стало известно об отмене матча чемпионата Бельгии между «Локереном» и «Андерлехтом». Это игра в Бельгии относится к встречам повышенного внимания из-за опасности столкновения фанатов. Безопасность на ней обычно обеспечивает полиция из Брюсселя. Однако в тот момент столичные полицейские были заняты отнюдь футбольными фанатами. Игру перенесли на более поздний срок.

20 марта 2016 года. «Галатасарай» — «Фенербахче»

Любой матч в Стамбуле — это бомба замедленного действия, которая может рвануть в любой момент. Что и говорить о стамбульских дерби, таких, как встречи «Галатасарая» и «Фенербахче». Однако игра между этими клубами 20 марта 2016 года была отменена не по причине возможных фанатских беспорядков. Офис губернатора Стамбула получил «серьезные разведданные», говорившие о готовящемся на этой встрече теракте. Зрителей пришлось эвакуировать прямо со стадиона.