Аллегри: «Ювентус» заставил себя уважать в Европе после победы над «Барселоной»

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Во вторник «Ювентус» в Турине одержал крупную победу со счетом 3:0 над испанской «Барселоной» в первом матче ¼ финала. Забитыми мячами отметились Пауло Дибала (7-я, 22-я минута) и Джорджо Кьеллини (55).

«Сегодня мы показали отличный футбол, сыграв хорошо и в защите, и в нападении. Первый шаг на пути в полуфинал сделан, но ответная встреча будет совсем другой. В ответной игре будем играть с прицелом на ворота соперников и искать возможность забить голы. “Ювентус” теперь уважают в Европе, считаю, что это главный результат моей работы в клубе за три года», — сказал Аллегри.

Он также отметил игру аргентинского нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы, который забил два мяча. «Дибала сегодня показал свой уровень, сыграв выдающийся матч. Но не стал бы выделять лишь его одного, что стало бы неуважением к остальным партнерам, все сыграли хорошо. Мы забили трижды и не уступили, вот, что на самом деле важно», — добавил Аллегри официальному сайту турнира.

Ответная встреча пройдет в Барселоне 19 апреля.