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12 апреля 2017, 2:00 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

#ПОСТЕЛЬДЛЯГОСТЕЙ. Самая трогательная акция сезона

Во вторник матч ¼ финала Лиги чемпионов между «Монако» и дортмундской «Боруссией» был перенесен на день из-за того, что рядом с автобусом немцев произошли взрывы. Многие приезжие фанаты были вынуждены искать ночлег, так как не планировали задерживаться в городе. Но гостеприимные дортмундцы помогли болельщикам из княжества.

Во вторник матч ¼ финала Лиги чемпионов между Монако и дортмундской <span class=error>Боруссией</span> был перенесен. Увеличить
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ГОСТЕПРИИМСТВО ПО-НЕМЕЦКИ

После теракта в петербургском метро 3 апреля вся страна и весь мир лишний раз удостоверились в том, что жители северного города едины. В соцсетях и мобильных приложениях жители Санкт-Петербурга сами стали предлагать землякам довезти их до дома бесплатно. Доброго человека любой мог найти по хэштегу «#домой» или по отметке на интерактивной карте. Таких было очень много. Эта акция вызывала гордость у всех жителей города и страны.

В Дортмунде, к счастью, никто не погиб. Но десятки людей тоже оказались в непростой ситуации: многие болельщики «Монако» собирались уехать из города сразу после матча или наутро, а теперь им пришлось не только обменивать авиабилеты, но и искать приют.

Однако оба клуба не оставили фанатов с Лазурного берега. «Монако» помог своим болельщикам материально, пообещав возместить каждому до 80 евро за поездку. А «Боруссия» сразу после объявления о переносе игры сделала заявление: «Дорогие поклонники «Монако»! Если вам нужно место для ночлега в Дортмунде, пожалуйста, проверьте хэштег «#постельдлягостей». Эту запись желто-черные закрепили вверху своей страницы в твиттере, чтобы ее увидели все.

КАЖДОМУ — ПО КРОВАТИ

Жители Дортмунда отреагировали на призыв моментально. Сразу после публикации сообщения, отовсюду посыпались предложения переночевать и просьбы о приюте. Отзывались охотно. Например, в 22:48 по московскому времени один человек опубликовал такую запись: «Я и мой друг-француз стоим на улице у стадиона. Нам негде спать. Пожалуйста, ретвит». Спустя всего пять минут поступил ответ: «Привет. У нас есть места для двух персон».

И это был не единственный ответ. Добрые немцы интересовались ниже: «Нашли ли вы что-нибудь?», «Нужна ли вам помощь?» И так было повсюду: одни искали, другие помогали. Поток сообщений не прекращался в течение нескольких часов, но, кажется, все приезжие фанаты нашли ночлег. Никого не останавливал даже языковой барьер — во-первых, твиттер предлагает приблизительный перевод сообщений, а во-вторых, всем и так понятно, что необходимо гостям.

Разумеется, к акции подключались не только фанаты «Боруссии». Например, некий пользователь написал: «Я живу в Дюссельдорфе (около 50 километров от Дортмунда — Прим. “СЭ”) и могу помочь двум болельщикам. Я не фанат футбола, но в данном случае это не имеет значения». И он прав.

И РУССКИЕ ТОЖЕ

Естественно, не остались в стороне и наши соотечественники. Не секрет, что в Германии проживает много россиян, в том числе в Дортмунде. Один из болельщиков «Боруссии» по имени Алексей тоже помог фанатам из Монако и предложил им две кровати у себя. В ответ на восхищения заместителя главного редактора «СЭ» Дмитрия Симонова дортмундским гостеприимством Алексей написал ему: «А как иначе. Мы готовы всегда помочь».

Ближе к вечеру твиттер стали заполнять фотографии новых друзей, облаченных в цвета соперничающих клубов. Появились снимки, на которых болельщики «Боруссии» и «Монако» сидят за столом и едят пасту или пьют пиво (куда же без него в Германии). «Не только #постельдлягостей, но и #столдлягостей, а то все очень голодны», — написал один из дортмундцев в твиттере и опубликовал фото с новыми иностранными друзьями.

Фанаты «Боруссии» в прошлом году братались с болельщиками «Ливерпуля», когда клубы пересеклись в Лиге Европы. Они вместе пили, танцевали и исполняли You’ll never walk alone в унисон прямо на «Энфилде». Во вторник родился новый крепкий фанатский союз — теперь дортмундцы будут желанными гостями и в Монте-Карло, где уже через неделю состоится ответный матч. Такой жест простых немецких жителей вызывает только безмерное уважение.

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