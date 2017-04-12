ПОСТЕЛЬДЛЯГОСТЕЙ. Самая трогательная акция сезона

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ГОСТЕПРИИМСТВО ПО-НЕМЕЦКИ

После теракта в петербургском метро 3 апреля вся страна и весь мир лишний раз удостоверились в том, что жители северного города едины. В соцсетях и мобильных приложениях жители Санкт-Петербурга сами стали предлагать землякам довезти их до дома бесплатно. Доброго человека любой мог найти по хэштегу «#домой» или по отметке на интерактивной карте. Таких было очень много. Эта акция вызывала гордость у всех жителей города и страны.

В Дортмунде, к счастью, никто не погиб. Но десятки людей тоже оказались в непростой ситуации: многие болельщики «Монако» собирались уехать из города сразу после матча или наутро, а теперь им пришлось не только обменивать авиабилеты, но и искать приют.

Однако оба клуба не оставили фанатов с Лазурного берега. «Монако» помог своим болельщикам материально, пообещав возместить каждому до 80 евро за поездку. А «Боруссия» сразу после объявления о переносе игры сделала заявление: «Дорогие поклонники «Монако»! Если вам нужно место для ночлега в Дортмунде, пожалуйста, проверьте хэштег «#постельдлягостей». Эту запись желто-черные закрепили вверху своей страницы в твиттере, чтобы ее увидели все.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Dear supporters of <a href="https://twitter.com/AS_Monaco_EN">@AS_Monaco_EN</a>! If you need accommodation in Dortmund, please check <a href="https://twitter.com/hashtag/bedforawayfans?src=hash">#bedforawayfans</a>. <a href="https://twitter.com/hashtag/bvbasm?src=hash">#bvbasm</a></p>— Borussia Dortmund (@BVB) <a href="https://twitter.com/BVB/status/851875069257289730">11 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

КАЖДОМУ — ПО КРОВАТИ

Жители Дортмунда отреагировали на призыв моментально. Сразу после публикации сообщения, отовсюду посыпались предложения переночевать и просьбы о приюте. Отзывались охотно. Например, в 22:48 по московскому времени один человек опубликовал такую запись: «Я и мой друг-француз стоим на улице у стадиона. Нам негде спать. Пожалуйста, ретвит». Спустя всего пять минут поступил ответ: «Привет. У нас есть места для двух персон».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="de" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/w100____">@w100____</a> Hallo. Wir hätten eine Möglichkeit für 2 Personen. Hello we have a bed for 2 Persons.</p>— Susanne Wolff (@SusanneWolff5) <a href="https://twitter.com/SusanneWolff5/status/851885974674132992">11 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

И это был не единственный ответ. Добрые немцы интересовались ниже: «Нашли ли вы что-нибудь? », «Нужна ли вам помощь?» И так было повсюду: одни искали, другие помогали. Поток сообщений не прекращался в течение нескольких часов, но, кажется, все приезжие фанаты нашли ночлег. Никого не останавливал даже языковой барьер — во-первых, твиттер предлагает приблизительный перевод сообщений, а во-вторых, всем и так понятно, что необходимо гостям.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">We are 4 adults in Dortmund ! 1 night for tomorrow please ? <a href="https://twitter.com/hashtag/bedForAwayFans?src=hash">#bedForAwayFans</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Dortmund?src=hash">#Dortmund</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/monaco?src=hash">#monaco</a></p>— Realini (@ElMonegasko) <a href="https://twitter.com/ElMonegasko/status/851891594630492161">11 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Разумеется, к акции подключались не только фанаты «Боруссии». Например, некий пользователь написал: «Я живу в Дюссельдорфе (около 50 километров от Дортмунда — Прим. “СЭ”) и могу помочь двум болельщикам. Я не фанат футбола, но в данном случае это не имеет значения». И он прав.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">I live in Düsseldorf and could help 2 Fans! <a href="https://twitter.com/hashtag/bedforawayfans?src=hash">#bedforawayfans</a> . I am not a typical Soccer Fan, but this is not the case here..</p>— Ibo_DUSS (@Ibo_DD) <a href="https://twitter.com/Ibo_DD/status/851905180215988224">11 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

И РУССКИЕ ТОЖЕ

Естественно, не остались в стороне и наши соотечественники. Не секрет, что в Германии проживает много россиян, в том числе в Дортмунде. Один из болельщиков «Боруссии» по имени Алексей тоже помог фанатам из Монако и предложил им две кровати у себя. В ответ на восхищения заместителя главного редактора «СЭ» Дмитрия Симонова дортмундским гостеприимством Алексей написал ему: «А как иначе. Мы готовы всегда помочь».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Десятки людей с помощью хештэга помогают с жильём фанатам Монако!!! <a href="https://t.co/3zzE8mi1T2">https://t.co/3zzE8mi1T2</a></p>— Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) <a href="https://twitter.com/dmitriy_f1re/status/851878441075060740">11 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ближе к вечеру твиттер стали заполнять фотографии новых друзей, облаченных в цвета соперничающих клубов. Появились снимки, на которых болельщики «Боруссии» и «Монако» сидят за столом и едят пасту или пьют пиво (куда же без него в Германии). «Не только #постельдлягостей, но и #столдлягостей, а то все очень голодны», — написал один из дортмундцев в твиттере и опубликовал фото с новыми иностранными друзьями.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">AMAZING: <a href="https://twitter.com/BVB">@BVB</a> & <a href="https://twitter.com/AS_Monaco_EN">@AS_Monaco_EN</a> fans enjoying their evenings together. ????<br><br>The Beautiful Game. ?? <a href="https://twitter.com/hashtag/bedforawayfans?src=hash">#bedforawayfans</a> <a href="https://t.co/QwYI29xzDI">pic.twitter.com/QwYI29xzDI</a></p>— SPORF (@Sporf) <a href="https://twitter.com/Sporf/status/851915772398063616">11 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>