Инфантино: ФИФА осуждает инцидент перед матчем Лиги чемпионов в Дортмунде

Во вторник около автобуса «Боруссии», на котором игроки отправлялись на игру Лиги чемпионов, произошли три маломощных взрыва. В результате защитник «Боруссии» Марк Бартра был доставлен в больницу. Представитель «Боруссии» сообщил, что у испанца сломана лучевая кость и ему была сделана операция. Матч «Боруссия» — «Монако» был перенесен на 12 апреля.

«После сегодняшних тревожных событий мысли каждого в ФИФА сейчас с жителями Дортмунда и болельщиками “Боруссии” и “Монако”. Мы внимательно следим за состоянием Марка Бартры и желаем ему скорейшего выздоровления. ФИФА осуждает инцидент в Дортмунде. Мы все ждем дальнейших подробностей», — сказал Инфантино.

Ранее президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что решение о переносе первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Монако» было верным.