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12 апреля 2017, 1:46 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Инфантино: ФИФА осуждает инцидент перед матчем Лиги чемпионов в Дортмунде

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что организация осуждает тревожный инцидент перед первым матчем четвертьфинала Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Монако», где произошел взрыв рядом с автобусом с игроками немецкого клуба. Слова Инфантино приводит пресс-служба ФИФА.

Во вторник около автобуса «Боруссии», на котором игроки отправлялись на игру Лиги чемпионов, произошли три маломощных взрыва. В результате защитник «Боруссии» Марк Бартра был доставлен в больницу. Представитель «Боруссии» сообщил, что у испанца сломана лучевая кость и ему была сделана операция. Матч «Боруссия» — «Монако» был перенесен на 12 апреля.

«После сегодняшних тревожных событий мысли каждого в ФИФА сейчас с жителями Дортмунда и болельщиками “Боруссии” и “Монако”. Мы внимательно следим за состоянием Марка Бартры и желаем ему скорейшего выздоровления. ФИФА осуждает инцидент в Дортмунде. Мы все ждем дальнейших подробностей», — сказал Инфантино.

Ранее президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что решение о переносе первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Монако» было верным.

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Во вторник матч ¼ финала Лиги чемпионов между «Монако» и дортмундской «Боруссией» был перенесен на день из-за того, что рядом с автобусом немцев произошли взрывы. Многие приезжие фанаты были вынуждены искать ночлег, так как не планировали задерживаться в городе. Но гостеприимные дортмундцы помогли болельщикам из княжества.
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