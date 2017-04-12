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12 апреля 2017, 1:47 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Глава УЕФА назвал верным решение перенести матч ЛЧ «Боруссия» — «Монако»

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что решение о переносе первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Монако» из-за взрыва было верным. Слова Чеферина приводит пресс-служба УЕФА.

Во вторник около автобуса «Боруссии», на котором игроки отправлялись на игру Лиги чемпионов, произошли три маломощных взрыва.

В результате защитник «Боруссии» Марк Бартра был доставлен в больницу. Представитель «Боруссии» сообщил, что у испанца сломана лучевая кость и ему была сделана операция. Матч «Боруссия» — «Монако» был перенесен на 12 апреля.

«Я глубоко встревожен взрывами, произошедшими в Дортмунде. Решение о переносе матча между “Боруссией” и “Монако” было абсолютно верным, ведь мы всегда должны отдавать приоритет безопасности и защищенности всех болельщиков, команд и официальных представителей. Хочу выразить искреннюю поддержку представителям обоих клубов и местным властям Дортмунда», — сказал Чеферин.

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Во вторник матч ¼ финала Лиги чемпионов между «Монако» и дортмундской «Боруссией» был перенесен на день из-за того, что рядом с автобусом немцев произошли взрывы. Многие приезжие фанаты были вынуждены искать ночлег, так как не планировали задерживаться в городе. Но гостеприимные дортмундцы помогли болельщикам из княжества.
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