Глава УЕФА назвал верным решение перенести матч ЛЧ "Боруссия" - "Монако"

Во вторник около автобуса «Боруссии», на котором игроки отправлялись на игру Лиги чемпионов, произошли три маломощных взрыва.

В результате защитник «Боруссии» Марк Бартра был доставлен в больницу. Представитель «Боруссии» сообщил, что у испанца сломана лучевая кость и ему была сделана операция. Матч «Боруссия» — «Монако» был перенесен на 12 апреля.

«Я глубоко встревожен взрывами, произошедшими в Дортмунде. Решение о переносе матча между “Боруссией” и “Монако” было абсолютно верным, ведь мы всегда должны отдавать приоритет безопасности и защищенности всех болельщиков, команд и официальных представителей. Хочу выразить искреннюю поддержку представителям обоих клубов и местным властям Дортмунда», — сказал Чеферин.